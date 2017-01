"Nuestro meta es el título y debemos entrar 'pisando fuerte'": Zapata

0







América de Cali sigue con sus intensos trabajos de pretemporada en el que poco a poco se integran el equipo base y los jugadores nuevos, quienes trabajan más fuerte para adaptarse a sus compañeros y ciudad.

Anderson Zapata, jugador de conocimiento mutuo con el técnico Hernán Torres, es una de las caras nuevas en este 2017 y siente que su adaptación está casi completa.

“Me siento muy bien, no he tenido lesiones, físicamente estoy perfectamente. Teniendo en cuenta que vengo de Tunja, una ciudad de clima frío y que acá en Cali tenemos un calor intenso, me estoy adaptando muy bien”, sostuvo Zapata.

La pretemporada es vital para los jugadores pues es el momento que preparan su cuerpo para afrontar el semestre, mientras tanto se juegan algunos partidos amistosos, pero en la mente del equipo caleño está su regreso a la Primera División.

“Estamos preparando este primer partido de la Liga contra Rionegro, es un gran rival que viene haciendo las cosas bien, con jugadores muy talentosos e importantes. Pero nosotros estamos haciendo todo los posible para afrontar está Liga, ya que nuestro objetivo es el título y debemos entrar pisando fuerte”, complementó el volante.

En común acuerdo con el técnico Hernán Torres, Anderson está jugando en la posición de volante de primera línea, pues las lesiones de Johnny Vázquez y Jonny ‘El Pepe’ Mosquera dejaron este espacio en el equipo. Su compañero en la mitad del campo es Camilo Ayala, capitán y líder del grupo.

“Camilo es un excelente jugador y de mucha experiencia, tiene el conocimiento de lo que es jugar en América, hemos tenido muy buena relación. El profe nos dio la confianza de que cada uno pueda salir, pero debemos tener buena comunicación”, explicó el antioqueño.

Anderson, a sus 32 años de edad, es un jugador con experiencia, por eso siente que le aportará mucho a su nuevo equipo: “A pesar que acá hay jugadores con gran jerarquía, puedo aportar en el medio mucho liderazgo, tenencia de pelota o buenos pases y en las jugadas de costado me gusta apoyar a lo centrales”.

América de Cali viajó a Nariño, pues este domingo disputará dos compromisos amistosos contra Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad. Además están por confirmar dos compromisos más previos al inicio de la Liga Águila, en el que existe la posibilidad, de concretar uno contra Patriotas, en el estadio de Techo.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1