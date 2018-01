'Nos vamos a preparar bien para seguir ganando': Alexis Henríquez

0







Atlético Nacional completó este viernes un nuevo día de trabajo bajo el mando de su nuevo entrenador Jorge Almirón. En las toldas verdolagas se sienten a gusto con el timonel argentino, así lo dio a conocer Alexis Henríquez, defensor y capitán del equipo.

“Bien, estos entrenamientos han sido positivos, cada sesión ha sido diferente, hoy (viernes) en la mañana fue un trabajo con pelota muy intenso, y la verdad venimos por buen camino, es un técnico al que le gusta mucho la intensidad”, comenzó diciendo el experimentado zaguero.

Henríquez aseguró que ve a la plantilla con muchas ganas y motivación para pelear todo en el 2018, si bien aún no se han confirmado contrataciones.

“El equipo está bien, siempre nosotros preparándonos para llegar de la mejor forma para pelear en todos los torneos que tenemos, no hay caras nuevas, hay muchos rumores. Si llegan que sea para pelear tanto la Liga como la Libertadores, hay equipos muy fuertes, va a ser una Libertadores muy bonita, Dios quiera nosotros estar muy bien y armar un buen equipo para estar a la altura”, complementó.

Por otro lado, el central samario destacó que Almirón es un entrenador que “trabaja intenso, en la presión”. De igual manera que “han sido muy buenos los trabajos” y que espera que con el pasar de los días y los prácticas se sientan “mejor” como equipo.

Alexis también le puso fin a los rumores que lo situaban por fuera del rey de copas colombiano. Dijo que su idea es seguir en Nacional, aunque agrega que no sabe que pueda pasar en el futuro.

“De mi boca nunca salió eso, sólo eran rumores, igual cada año siempre hay posibilidades, estoy con Nacional todavía, uno no sabe si puede aparecer algo, me voy a preparar muy bien por si me quedo acá, lo deseo y lo quiero, ya hablamos con el cuerpo técnico; prepararnos de la mejor manera y ojalá Dios quiera que lo pase sea por el bien mío y de mi familia”, sostuvo.

Por último habló de los retos del conjunto verde paisa para este año, le apuestan a todo. El primero de ellos será la Superliga contra Millonarios. También habló de los porteros que tiene el verdolaga, al cual les depositó toda su confianza para reemplazar de buena manera a Franco Armani.

“Estamos en Nacional, no nos gusta perder en nada, todo para nosotros es importante, lo que está más cerca es la Superliga frente a Millonarios, un duelo significativo para nosotros y la hinchada, la Liga queremos ganarla y después la Copa Libertadores, queremos luchar en todos los torneos, nos vamos a preparar bien para seguir ganando”.

"Tengo confianza en ellos, si está Cristian Vargas, Cristian Bonilla, que también pertenece a Nacional, o Camilo Vargas, me siento contento. El jugador que viene a Nacional es porque tiene condiciones, eso no se lo regala nadie. Con cualquiera de los tres me siento muy cómodo”, concluyó.

Redacción Futbolred