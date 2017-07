'No voy a salir de Nacional, estoy contento y animado': Andrés Botero

0







El rumor en torno a Atlético Nacional que circuló en los últimos días fue el de la posible renuncia de Andrés Botero a la presidencia del club paisa, debido a las críticas que recibió desde que asumió el cargo en reemplazo de Juan Carlos de la Cuesta a finales de marzo, poco antes del duelo de ida de la Recopa Suramericana contra Chapecoense, en Brasil.

El mismo directivo aclaró esa información en rueda de prensa en la sede deportiva de Guarne, en el oriente antioqueño: “Yo fui el primer sorprendido cuando se dijo que estaba cansado porque me habían dado muy duro y pensaba retirarme. No es cierto que vaya a salir; si en un momento estoy contento y animado, es ahora”, afirmó.

Botero manifestó que no tuvo conocimiento de lo que se hablaba de su permanencia en la institución hasta que se enteró a través de los medios de comunicación y aseguró que sigue “firme” porque está al frente de un gran elenco, en el que el entendimiento del director técnico Juan Manuel Lillo con los futbolistas fue muy bueno.

“Dos de los miembros de la comisión estaban fuera del país, pero se hizo una reunión bastante larga e interesante. Escuchamos todos los planteamientos del ‘profe’ y nos informó de cada jugador. Nos pusimos al día en su apreciación del equipo y el resumen es que está muy contento con el grupo y lo ha dicho dos veces, está sorprendido con el plantel”.

Por otro lado, Botero ratificó que Franco Armani, Mateus Uribe, Macnelly Torres y Andrés Ibargüen hacen parte del proyecto del entrenador español para el segundo semestre, con miras al regreso a la Copa Libertadores en el 2017. Contó que desde la dirigencia se hizo un esfuerzo importante para mantenerlos, pues hubo ofertas atractivas para ellos.

“Con Uribe estuvimos molestos en un principio porque un profesional no debe comportarse de esa forma. Se dialogó con él muy en serio, entendió y pidió disculpas. Acá hay disciplina y se hace respetar. No están a la venta a menos que los interesados paguen la cláusula de rescisión. No vamos a salir de hombres que son claves”, complementó.

Por la no participación en torneos internacionales, Nacional disputará un encuentro amistoso contra Pachuca (México) en Estados Unidos. Sería comienzos de septiembre y se dará a conocer cuando haya certeza de la fecha y el acuerdo económico. Igualmente, se espera concretar un partido con Palmeiras (Brasil) que es más difícil por el apretado calendario del ‘verdao’.

Finalmente, Botero se refirió a Camilo Vargas, quien tiene un problema de meniscos en la rodilla derecha. “A Camilo le teníamos un club y presentó una lesión. Estamos mirando si lo reciben así o lo operamos. Conversé con el doctor (Hernán) Luna y están analizando la gravedad de la lesión, pero sí necesita ser operado”, cerró.

