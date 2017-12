'No soy filósofo de fútbol, soy más del trabajo de cancha': Almirón

0







Este miércoles en la sede de Atlético Nacional, en Guarne, fue presentado de forma oficial Jorge Almirón como nuevo entrenador del verdolaga. El DT argentino estaba acompañado por Diego Ossés, preparador físico.

“Sé la repercusión que tiene este equipo, la magnitud de la grandeza de este club, ha sido protagonista de lo que le tocó jugar, de la liga local o a nivel internacional; hay un gran compromiso de parte de nuestro cuerpo técnico para hacer una gran labor, volver al protagonismo a Nacional a nivel internacional sería un gran objetivo, trabajar el día a día para conocer al equipo, su rendimiento, armarlo; todos los equipos grandes de Suramérica se están armando muy bien y nosotros tenemos que estar a la altura de eso, esperemos como cuerpo técnico devolverle la confianza a la directiva”, empezó diciendo Almirón.

A su vez, el estratega entregó sus primeras sensaciones al conocer toda la sede del club. Promete trabajo arduo y mirar lo mínimo para confeccionar un gran equipo.

"Fue muy cordial todo, el ambiente trabajar es muy lindo, la gente que hemos conocido en el club está predispuesta para armar un equipo, vamos a formar un gran equipo y cada detalle lo tenemos que tener muy cuenta. Las sensaciones son de gran compromiso, muy contento, esperemos hacer un buen trabajo”.

Jorge Almirón, director técnico y Diego Ossés, preparador físico ya tienen la camiseta puesta #BienvenidoAlVerdeJorge pic.twitter.com/IeS5Tdavd4 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 27 de diciembre de 2017

Cuando fue interrogado por los posibles refuerzos que podrían llegar a Nacional y los que no continuarían dijo:

“Lo más importante ahora es el armado del equipo, el tema de refuerzos y jugadores no fuimos tan puntuales, es delicado nombrar a veces un jugador, yo también fue jugador. La expectativa de los jugadores, me imagino, es seguir integrando este equipo grande, y algunos jugadores que también tienen ofertas también se irían evaluando. Son muchos puntos que teníamos que ir hablando, para mí sería imprudente y todavía no se ha avanzado en algunos casos. No hemos hablando puntualmente de nombres ni de refuerzos”.

Respecto al juego que empieza implementar sostuvo: “La filosofía futbolística es muy amplia, uno tiene que tener claro la obligación que tenemos como equipo grandes, todo te lo determinan los jugadores, en eso no me puedo equivocar, tengo algo en la cabeza pero siempre respetando el plantel que hay y buscando lo mejor para el equipo, para las características de los jugadores, que tenemos que protagonizar en donde nos toque jugar, no podemos fallar en la elección de jugadores y formar un buen equipo. No soy filósofo de fútbol, soy más del trabajo de cancha, para mí es importante que los jugadores entiendan esa parte, cómo va a jugar el equipo”.

