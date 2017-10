'No sirve el empate, se nos acortaron todas las instancias': Sambueza

0







Actualizado hace 1 hora

Una de las mejores contrataciones extranjeras de los últimos años en el Deportivo Cali ha sido el argentino Fabián Sambueza, quien llegó al club procedente de Temperley en enero de 2016 para enfrentar la Copa Libertadores en ese año. El ‘Chino’ no ha tenido mucha continuidad en los últimos partidos, pero para este sábado está más que listo para enfrentar al América en el clásico de la fecha 17 de la Liga II.

“Es importante volver al primer equipo, jugar, convertir, creo que el jugador cuando actúa se llena de mucha confianza, las cosas le salen mejor y es importante aportarle al equipo, el ‘profe’ ‘Checho’ me volvió a tener en cuenta y debo aprovechar la oportunidad y en lo grupal comenzar a ganar”, se refirió a lo que había estado viviendo en los últimos meses en el ‘azucarero’.

En los últimos días hubo muchas especulaciones acerca de que el ‘Chino’ no estaba contento en la institución caleña, que estaba aburrido. No obstante, el centrocampista salió al paso de los rumores.

“Se han dicho muchas cosas, con el tema de las elecciones se han expresado cosas que no son ciertas y yo tengo claro cuál es mi lugar y en donde quiero estar, es por eso que nunca salí a decir o aclarar esta situación, porque lo que se dijo nunca fue verdad”, aclaró.

Sambueza también tuvo palabras de cómo se imagina este sábado el clásico frente al América en Palmaseca. Para el argentino, el Cali sólo piensa en lograr los tres puntos para mantener las opciones de las finales.

“Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad, estamos jugando de local y no sirve el empate para nosotros porque ya se nos acortaron todas las instancias y debemos de ganar los cuatro compromisos, pienso que puede ser un partido parejo y trabado”, dijo.

Fabián ha tenido altibajos en el segundo semestre del año y no ha podido mostrar el talento y el fútbol que evidenció en el primero del 2017, ante esto manifestó: “No he tenido un buen semestre en lo personal, además muchos partidos me tocó iniciar desde el banco y no he podido tener la continuidad a la que he estado acostumbrado”, cerró.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol