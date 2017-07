'No se ha perdido nada, lo bueno está por llegar': Néstor Moiragui

0







Luego de la derrota del miércoles contra el Once Caldas, el argentino Néstor Moiragui, dio su visión del compromiso y cómo se sintió en el debut con el Cali por la Liga II.

En principio, el zaguero central explicó la jugada en la cual se vio involucrado, en la que el equipo de Manizales se puso arriba en el marcador por 0-2.

“En mi concepto no existió jugada de penal, él pasa, se roza conmigo y dos pasos más adelante se tira al piso, el silbato compra la acción y decreta el punto penal” dijo Moiragui.

Ya sobre el accionar del equipo ‘azucarero’ manifestó que “creo que fuimos infinitamente superiores al rival, desafortunadamente no fuimos contundentes a la hora de definir y ellos llegaron dos veces: una, por una jugada que jamás éxito, y la otra, con un desafortunado autogol”.

Moiragui confía en que el Cali mejorará en la zona defensiva, uno de los aspectos que le ha 'sacado canas verdes' al colectivo conducido por Héctor Cárdenas.

“De a poco vamos a ir mejorando y a medida que pasen los compromisos se van a ver los avances en la parte defensiva del equipo”, sostuvo.

Por último, manifestó que sintió bien en su estreno con la camiseta verdiblanca y agregó que deben pasar la página y concentrarse en lo que viene.

“Los compañeros me acogieron de la mejor manera y la afición me recibió muy bien durante el compromiso. El partido ya pasó, ahora tenemos que pensar en el juego que tenemos el sábado (Cortuluá) y además levantar la cabeza, porque acá no se ha perdido nada y todo lo bueno está por llegar, si continuamos jugando así”, cerró.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol