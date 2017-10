No prestarán El Campín para Santa Fe vs. Tolima y Tigres vs. América

0







Este lunes se conoció que los partidos entre Santa Fe vs. Tolima y Tigres vs. América, válidos por la fecha 15 de la Liga, no se podrán jugar en El Campín.

El cierre del #Campín se extenderá una semana, por esta razón no podrán jugarse los partidos de Liga programados el 14 y 17 de octubre. — El Campín (@NemesioCamacho) 9 de octubre de 2017

Luego del concierto de U2, del sábado 7 de octubre en Bogotá, el escenario capitalino no estará habilitado para los dos partidos de la Liga, situación que pondría en vilo la posibilidad de que se jueguen estos partidos.

El cierre del estadio estaba inicialmente programado por una semana, pero por medio de Twitter, el IDRD informó que no se prestará el escenario para los juegos.

El juego entre Santa Fe y Tolima está programado para el próximo 14 de octubre, mientras que el encuentro entre Tigres y América, vital para la zona del descenso, está programado para el 17 del mismo mes.

Juego vs Tigres cambiaría para el jueves 19 de octubre. "Estamos haciendo las labores para que se juegue el martes en el Campín": Gte Dptivo — América de Cali (@AmericadeCali) 9 de octubre de 2017

"La cancha del Campín quedó dañado por el concierto y quieren que se juegue el jueves pero nosotros no queremos": Oscar Cortés, Gte. Dptivo. — América de Cali (@AmericadeCali) 9 de octubre de 2017

