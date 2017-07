'No podemos dejar escapar puntos en casa por no meterla': Riascos

0







Millonarios ha tropezado en sus dos últimos partidos como local. Cayó en el clásico contra Santa Fe (0-1) y este domingo empató 1-1 con Rionegro Águilas, en juegos de la Liga II-2017. En el compromiso contra Rionegro, el cuadro 'embajador' no aprovechó las opciones de gol que creó, se relajó y en los últimos minutos fue castigada su pasividad con el tanto del visitante.

"Fue lamentable cómo se nos escaparon dos puntos, porque hicimos un buen partido, encontramos los espacios y tuvimos opciones de ampliar el 1-0. Pero nos descuidamos en un momentico y nos cobraron", analizó Dúvier Riascos Barahona, autor del tanto albiazul.

El vallecaucano se sintió satisfecho por su gol, porque "Millonarios, juegue donde juegue, tiene esa vocación de ataque"; pero lamentó la falta de tranquilidad y sangre fría para cerrar los partidos y asegurar los resultados: "Así es el fútbol, no importa si se juega bien o mal, pero hay que meterla. Nos toca afinar esa parte, porque no podemos dejar escapar más puntos en casa por no liquidar".

El equipo albiazul, que es décimo en la Liga, tendrá que afrontar este jueves el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia visitando a Alianza Petrolera; la llave está 2-0 a favor de Millonarios, pero deberá confirmar su clasificación en Barrancabermeja.

Redacción Futbolred