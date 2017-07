'No me voy porque esté aburrido, es momento de evolucionar': Mateus

0







Aunque Atlético Nacional y Tigres (México) no lo han oficializado, ya es un hecho que Mateus Uribe no continuará en la escuadra paisa y se convertirá en nuevo refuerzo del elenco que dirige Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. El club antioqueño intentó hasta el final retener al volante, pero él dejó clara su intención de actuar en el balompié del exterior.

“Como todos saben, me voy del equipo. Se me presentó una gran oportunidad en mi carrera y en mi vida, que uno como jugador siempre espera tener. Me voy contento por todo lo que hice en Nacional y lo que viví; con todos los recuerdos bonitos de la hinchada apoyando”, expresó Mateus en un video publicado por Los del Sur (LDS).

Víctor Marulanda, gerente de planeación y desarrollo deportivo, declaró que la comisión técnica del ‘verdolaga’ contaba con Uribe para el proyecto que recién empieza con Juan Manuel Lillo a la cabeza. Sin embargo, la propuesta económica del cuadro ‘felino’ fue atractiva para el mediocampista, que consideró que a sus 26 años era el instante para dar el salto.

“Espero en algún momento volver, esta es mi casa y el equipo que amo. Que me vaya no quiere decir que no quiera a Nacional o esté aburrido: es el hecho de evolucionar, de dar un paso al fútbol internacional. La entrega que pudieron observar en el campo de juego, desde el primer momento que me puse la camiseta, fue total”.

La partida de Mateus se une a la de Andrés Ibargüen, que ya está en Argentina para someterse a los exámenes médicos y sellar su vinculación a Racing Club. Por la salida de esos dos elementos, en el verde trabajan para hacerse de los servicios de Andrés Rentería, del Querétaro, quien se sumaría a Gorka Elustondo y Raúl Loaiza.

Redacción Futbolred