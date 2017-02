'No me trasnocha el récord en el arco de Santa Fe': Castellanos

0







Leandro Castellanos será uno de los grandes protagonistas de Santa Fe este sábado, en el partido contra Huila en El Campín, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga I-2017: el guardameta podría imponer un nuevo récord de imbatibilidad en el arco 'cardenal'.

El registro es de Agustín Julio, actual Gerente Deportivo de la institución. El cartagenero tiene 637 minutos sin recibir gol en la campaña 2001; mientras que Castellanos lleva 595 minutos sin recibir gol, entre Liga y Superliga.

"Sinceramente el récord no me trasnocha, porque para mí es más importante el resultado de un trabajo colectivo. Si empatamos 0-0 no me va a alegrar mi registro, prefiero ganar 2-1 porque serán tres puntos importantes en el campeonato", le dijo el capitán de Santa Fe a FUTBOLRED.

Claro que si Leandro saca el cero en su portería 90 minutos más, no le disgustaría.

"Sería un reconocimiento al trabajo fuerte y disciplinado que estamos llevando; no sólo en el arco o en defensa, esto es un sacrificio que hace desde el último atacante hasta los que están afuera esperando su oportunidad", recalcó el hombre del buso '22'.

Aunque en Santa Fe siempre se confía en el trabajo propio, Leandro Castellanos no olvida al Huila, "un rival que siempre complica".

"Ya para Santa Fe se ha vuelto costumbre enfrentar a equipos que cierran los espacios y que contragolpean. Así que debemos ser sólidos en defensa y convertir las posibilidades. Como sea, hay que sacar los tres puntos en casa", finalizó el imbatible Castellanos.

Juan Pablo Arévalo López

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @ArevaloJuanP