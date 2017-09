'No jugamos el partido, lo disputamos y ahí nos equivocamos': Cárdenas

0







En la tarde del domingo Deportivo Cali cayó como local enfrentando al Deportes Tolima por 1-2, en compromiso válido por la jornada número 13. Los conducidos por Héctor Cárdenas tuvieron una pálida presentación en Palmaseca y no supieron refrendar en su campo lo hecho en días pasados en Rionegro.

“No lo jugamos, lo disputamos y no es la manera ni el camino correcto para llegar a la victoria, ahí creo que nos equivocamos y ya después en una secuencia de errores individuales terminamos siendo sorprendidos por el rival. Las desatenciones nuestras nos cuestan una victoria y nos duele demasiado por todo lo que generaba poder haber sumado en nuestra casa”, así comenzó la rueda de prensa Héctor Cárdenas, DT del verde caleño.

Siempre se ha manifestado que el verdiblanco de local debe de jugar con dos delanteros y en el compromiso contra los conducidos por Alberto Gamero, el DT puso desde el inicio a Miguel Murillo y a Jéfferson Duque. No obstante, Cali no creó oportunidades claras en la ofensiva; les faltó más profundidad. Esto último, también lo resaltó Cárdenas.

“Quizás la profundidad para llegar a la portería no la pudimos dar, ni por las bandas ni por el centro, al rival también hay que darle la virtud y es que nos controló bien en el inicio del juego. Después de que nos controlen y que no aparezcan nuestros hombres que están en campo del rival es difícil que la pelota les llegue a ellos (Duque y Murillo), solamente les llegó en el primer tiempo una vez y después no tuvimos la claridad”, dijo.

El timonel vallecaucano destacó las virtudes del Tolima, pero lamentó las desconcentraciones de los suyos.

“Tolima fue eficaz, cuando tuvo la oportunidad de contraatacarnos, nos cogió con nuestro central jugado cuando estábamos arriba en el marcador, después no logramos agruparnos y copar los espacios y nos terminan superando”.

“Creo que hay mejora en cuanto a la organización que tuvimos y el orden que marcamos para controlar el juego, pero después del empate el equipo se llenó de mucha ansiedad, quiso ir en busca del partido y lo volvimos ataque por ataque, el partido quedó abierto tanto para ellos como para nosotros, pero al final se llevan la victoria”, agregó.

Ahora, Cali deberá dar vuelta a la página rápidamente y enfocarse en el compromiso de Copa Colombia frente a Medellín, en busca de un cupo a la final.

“Hoy (domingo) hicimos mucho más por el juego, por mucho más tiempo, más en el segundo tiempo que en la primera parte y es la situación triste del fútbol, pero esto nos tiene que tocar a todos para mejorar de cara a la próxima semifinal que tenemos el día miércoles”, cerró.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol