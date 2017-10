'No íbamos a pintar un cuadro, había que ganar': Juan Manuel Lillo

0







Con un gol de Macnelly Torres, Atlético Nacional se impuso 1-0 a Atlético Huila en encuentro de la fecha 14 de la Liga II y cerró una semana ideal, en la que también superó 0-2 a Envigado Fútbol Club y 3-0 a Cortuluá. El conjunto antioqueño llegó a 31 puntos, aseguró su tiquete en los cuartos de final y se convirtió en el líder del torneo.

“Fue nuestro tercer partido en una semana y ellos venían de 14 días sin competir. Se pensaba en tener más desahogo con tres jugadores próximos y que fueran amenazantes como Gustavo Torres, Andrés Rentería y Dayro Moreno. Intentamos generar, pero el campo se puso como se puso, nos hizo jugar en una situación desventajosa y, curiosamente, en el segundo tiempo estaba embarrado”, manifestó Juan Manuel Lillo.

El director técnico del verde paisa consideró que en los últimos 15 minutos de la primera etapa, sus dirigidos se aproximaron a lo que él esperaba de ellos porque paró la lluvia y lograron tocar más y mejor el esférico. La dificultad de la cancha en la parte complementaria y el panorama con respecto a la primera, llevó al ingreso de Jeison Lucumí por Juan Pablo Nieto.

“Modificamos la opción de tener a Jeison como valor añadido por fuera en una altura intermedia porque ellos, por la conducta de Édison Palomino, quedaban muy estirados por ese lado (derecho del ataque de Nacional). Había espacio entre Palomino y Marvin Vallecilla. Ronaldo Lucena fue el que mejor aprovechó esa situación, pero la ventaja que se obtenía al estar bien ubicado para recibir, se perdía por el campo. En el entretiempo les dije que no íbamos a pintar un cuadro con los pies, lo que podíamos hacer era ganar ese partido y no el que teníamos construido en la mente”, añadió el timonel.

Lillo manifestó que si bien hay hombres con funciones definidas, es responsabilidad de todos contribuir a la recuperación del esférico. Destacó la intención del Huila de intentar sorprenderlos por el costado izquierdo, sin embargo, elogió a Nacional por hacerle frente a las condiciones del terreno y tener paciencia para conseguir las tres unidades en el estadio Atanasio Girardot.

“Nos faltó que la cancha estuviera como siempre; fue un limitante muy grande y para ellos también porque les gusta ir junto con el balón. No hay disociación entre ataque y defensa: la consecuencia de tener el arco en cero en varios partidos ha sido que no nos patean, no ha sido que hemos vivido como gato panza arriba y la pelota pega en el palo. Es la consecuencia de someter a los contrarios”, cerró.

