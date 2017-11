'No hubo respeto del nuevo comité ejecutivo a sus jugadores': Candelo

0







Desde que Juan Fernando Mejía ganó las elecciones del Deportivo Cali se puso al frente de lo que será el club en el siguiente año y uno de los primeros anuncios que hizo en la inminente salida del volante Máyer Candelo.

Este jueves, el volante se refirió a este y otros temas respecto a su futuro, pues, con 40 años, algunos especulan con su retiro.

“El nuevo comité ejecutivo lo conocen los medios y las redes, pero ninguno de los jugadores y ya no es tiempo de conocernos”, comenzó manifestando el volante caleño en la sede de Pance.

También se refirió al cumplimiento de los contratos de los jugadores que actualmente están en plantilla, pues el nuevo comité ejecutivo del Cali ya ha manifestado la no continuidad de algunos de ellos.

“Cada uno de nosotros cumplirá con sus responsabilidades el resto de año y el próximo año vendrán acá los que continúen en la institución”, dijo.

Posteriormente, siguió refiriéndose al nuevo comité ejecutivo encabezado por el Sr. Juan Fernando Mejía y que se posesionara el 9 de diciembre: “El nuevo comité ejecutivo llegó con conflictos y no hubo respeto a sus jugadores y nos mataron en los medios”.

Además, se refirió a un supuesto partido de despedida que prometió el nuevo presidente de la institución.

“Ya no vale una despedida nominada, me dijeron disociador y nos acabaron. Acá ninguno de ellos ha venido a hablar con nosotros. Tengo 5 ofertas para seguir jugando futbol, dos del Perú y tres del futbol de Colombia, no he dicho que me voy, ya se darán cuenta cuando la escoja”, expresó.

Finalmente, el ‘Mago’ se refirió también a las declaraciones que había dado hace algunos días sobre una supuesta desunión en el presente semestre, a lo que dijo: “Sin unión no hay humildad y en el Cali no hubo unión desde la cabeza, dejando al presidente solo y no hubo vicepresidente, ni comité ejecutivo liderando a los jugadores”.

