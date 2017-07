'No hay presión, pero sí obligación de pelear por títulos': F. Armani

0







Con la titularidad de Franco Armani en el pórtico de Atlético Nacional en el encuentro de Liga II contra Independiente Santa Fe, se ratificó la continuidad del argentino por lo menos seis meses más. Aunque se habló del interés de conjuntos de Suramérica y Europa, el guardameta aseveró que no hubo propuestas formales.

“Al club no llegó ninguna oferta. Estoy contento en el equipo y muy a gusto. La llegada de René (Higuita) y estar junto a Fabio (Calle), así como un nuevo cuerpo técnico, me motiva a seguir trabajando. No nos podemos relajar porque tenemos dos torneos y hay que apuntar a ganarlos”, manifestó el nacido en Casilda (provincia de Santa Fe).

El cancerbero aseguró que los acercamientos no pasaron de preguntas por cifras, por lo que no consideró su salida del campeón de América. Afirmó que está enfocado en dar más vueltas olímpicas con la escuadra paisa y que no lo desanima la no participación en certámenes internacionales en el segundo semestre.

“No sentimos presión, pero sí está la obligación de pelear por títulos, de conseguir algo importante. Ojalá lo logremos en Liga y en Copa (Colombia)”, expresó Franco, quien confirmó que el estilo del timonel Juan Manuel Lillo es muy similar al Juan Carlos Osorio, entonces no siente que sea empezar de cero.

Lo que sí dejó claro es que el español tiene sus propias ideas y que el grupo las irá entendiendo mejor con el paso de los entrenamientos y los cotejos. A pesar de la caída 1-0 con el elenco ‘cardenal’, en el plantel confían en respaldar a Lillo con buenas actuaciones que lleven a las victorias.

Lo que espera el estratega de los arqueros será más fácil conseguirlo con Higuita como su preparador: juego con los pies representado en pases acertados a los compañeros y mantenerse cerca de los defensas cuando el verde esté volcado al ataque para no ser sorprendidos con pelotazos a las espaldas, es decir, ser líberos como el ‘Loco’.

“Debemos estar atentos y concentrados. Vamos a aprender de toda la experiencia y conocimiento de René para tratar de implementarlo en el campo en cada partido porque para institución ‘verdolaga’, lo fue todo. De él quisiera tener la visión y la simpleza con la pelota en los pies”, concluyó Armani.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag