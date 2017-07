'No hay nada firmado por Mateus e Ibargüen, faltan temas': Marulanda

0







Juan Manuel Lillo y sus colaboradores fueron informados de que Mateus Uribe y Andrés Ibargüen desean actuar en el balompié del exterior, por lo que la comisión técnica de Atlético Nacional trabaja contrarreloj para la conformación de la nómina antes del 28 de julio, cuando se cierran las inscripciones de futbolistas ante la Dimayor.

“Fue muy compleja su sostenibilidad: la posición de ellos ha sido clara en buscar su salida del club. Considero que esta semana se deben concluir (los negocios) porque no se ha firmado nada, hay unos temas que están pendientes. Las mejoras en las propuestas han hecho que se les dé una mirada diferente”, afirmó Víctor Marulanda.

El gerente de planeación y desarrollo deportivo de la institución antioqueña reconoció que las ofertas son de Tigres (México) por el volante paisa y de Racing Club (Argentina) por el extremo caleño. Sin embargo, abrió la puerta a que se “reactive” una opción diferente para Mateus ya que el mercado de pases es muy cambiante

“Más que la plata, es la posición de los jugadores. Lo que tenemos fijo y se ha hablado en la junta directiva, va encaminado a esos dos equipos. Además de Gorka (Elustondo), se está mirando un hombre adelante como reemplazo directo de Ibargüen y otros que como contrataciones pueden ser importantes”, agregó.

El directivo aceptó que se han manejado los nombres de Andrés Rentería y Yerson Candelo, ambos de los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro. No obstante, sostuvo que hasta que no haya un acuerdo oficial, no se harán anuncios y que en los días antes de la fecha límite analizarán las posiciones en las que pueda haber debilidades para reforzarlas.

