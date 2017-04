'No hay mala relación con Juan Pablo Ángel, es un referente': R. Rueda

0







Mientras prepara el partido del próximo domingo en el que Atlético Nacional visitará a Atlético Huila en la fecha 14 de la Liga I, Reinaldo Rueda tomó la decisión de hablar de los rumores que han rodeado a su elenco en los últimos días.

Después de aclarar el porqué de la no presencia de Macnelly Torres en el compromiso de la Copa Libertadores contra Estudiantes, en Argentina, el timonel del campeón de América se refirió a su trato con Juan Pablo Ángel.

El vallecaucano relató que cuando habló con los directivos durante el Mundial de Clubes y estos le manifestaron su deseo de que continuara, a pesar de su ausencia por la cirugía de cadera, informó de su intención de contar con el exjugador en su cuerpo técnico.

“Desde que llegué, se le insistió que se vinculara con nosotros como un asistente en su especialidad, que son los delanteros. Era la persona conveniente y de confianza; no sé de dónde salieron esos rumores (de mañana relación). Es un referente y un ejemplo”, expresó.

Agregó que a Ángel lo conoció en 1988 cuando se realizó un torneo nacional juvenil en Santa Marta (Magdalena) y que compartió con él su formación como deportista e integrante de la Selección Colombia.

“Vino un asesor de Estados Unidos, que ahora está en Brasil con Paranaense, a mirar y evaluar el Centro de Alto Rendimiento (CAR). En ningún momento se habló de que Juan Pablo iba a traer preparador inglés para reemplazar a Carlos Velasco”, afirmó Rueda.

Por otro lado, el entrenador reconoció que sí existen ofertas de diferentes seleccionados de América, Europa y Asia. La más reciente fue la de Emiratos Árabes Unidos; no obstante, aseguró que solo piensa en el ‘verdolaga’.

“No he firmado nada, no sé de dónde salió esa información. Está mi compromiso con Nacional y hasta que no termine mi vinculación, no me puedo comprometer con nadie ni ser irresponsable y menos firmar una autorización en mi nombre”.

El estratega reconoció que la propuesta fue atractiva en lo deportivo y lo económico, sin embargo, reiteró que se siente a gusto en el conjunto antioqueño y que los reconocimientos se deben a lo logrado como grupo.

“Dependemos de los resultados y esta es una institución que está diseñada para competir internacionalmente. Yo me puedo querer quedar tres o cinco años, el problema es quién me soporta si los resultados no me acompañan”, finalizó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag