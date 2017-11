'No generamos situaciones, pero el resultado es positivo': Da Silva

0







Actualizado hace 2 horas

América de Cali completó 8 fechas invicto de la mano de Jorge el ‘Polilla’ Da Silva como entrenador. Este domingo, por la fecha 19 de la Liga II-2017, el ‘diablo’ sacó un valioso empate 0-0 de visitante frente a Santa Fe; resultado que le permite seguir por fuera de los puestos de descenso.

El ‘Polilla’ reconoció que “el 50% de lo que habíamos planeado lo cumplimos muy bien, que fue trata de controlar a Santa Fe sabiendo cuál era su fuerte. Fuimos un equipo corto y no dimos espacios. Pero nos costó tener la pelota en el primer tiempo y no fuimos profundos, quedamos debiendo en la generación de juego”.

Los ‘escarlatas’ tuvieron un papel impecable en defensa. “No generamos situaciones de gol, pero el resultado termina siendo positivo y mantenemos el invicto. Dependemos de nosotros mismos y enfrentamos al líder en su casa. Mantuvimos el arco en cero y eso es muy válido. Controlar a Santa Fe no era fácil”, sostuvo el DT.

El entrenador uruguayo aseguró que “la idea era salir a jugar el partido, pero al frente teníamos a un equipo muy fuerte que no nos dejó; además no tuvimos claridad y no generamos situaciones de riesgo. En lo defensivo hicimos un buen papel, pero fallamos en lo ofensivo”.

“No encontramos nunca el balón y cuando lo encontrábamos lo perdíamos muy rápido. Desde que asumí me di cuenta que este plantel estaba muy nervioso y falto de confianza. Los resultados nos han dado algo de confianza, pero sabemos que en cada partido tenemos que sumar, porque un traspié nos pone en una situación muy complicada. Si bien me gustaría ganar de visitante, siempre es positivo no perder”, finalizó el ‘Polilla’.

Redacción Futbolred