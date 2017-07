'No fuimos precisos, pero generamos muchas situaciones': Juan M. Lillo

0







Atlético Nacional logró tres puntos en la Liga II gracias a la victoria 2-1 ante Atlético Bucaramanga, en compromiso de la segunda fecha que se disputó en el estadio Atanasio Girardot. Luis Carlos Ruiz y Dayro Moreno anotaron para el conjunto antioqueño, mientras que Sergio Romero hizo lo propio para el elenco visitante.

“Generamos un montón de situaciones, pero no fuimos picantes y eso es lo que nos podemos reprochar: el no ser eficaces. De no sé cuántas opciones, marcamos solos dos y el partido se tendría que haber definido previamente. Hemos fallado, sin más. No fuimos precisos en el último tramo”, aceptó Juan Manuel Lillo.

El director técnico del verde paisa resaltó el hecho de que sus dirigidos manejaran más y mejor el esférico, con acciones claras dentro del área del arquero Alejandro Otero. Consideró que lo que mostraron en la noche del domingo se acercó más a lo que él espera en cuanto a rendimientos individuales y grupales.

“No fue nuestro día de cara a la portería rival, pero sí lo fue en generación. Usamos bien a los dos de afuera (Daniel Bocanegra y Rodin Quiñones) y muy a tiempo, sobre todo en la primera mitad. Volvimos a tener situaciones y no marcamos. También te frustra ver que no metes, que no te han llegado y, sin embargo, te meten; eso es un golpe”.

El timonel español destacó la respuesta física de su escuadra pues a excepción de Felipe Aguilar y Esequiel Aguilar, quienes no sumaron minutos ante Atlético Huila en Copa Colombia, se mantuvo la misma base. El DT aseguró que no es una excusa, mas sí un aspecto a tener en cuenta en el cambio de una etapa a otra del encuentro.

“Se volvieron a expresar: la recuperación en campo contrario que tuvieron, sobre todo en la primera mitad tras las pérdidas, exige orden y compromiso colectivo”, manifestó Lillo, que elogió la buena actuación de Felipe Aguilar en su regreso a la competencia, tras cuatro meses afuera por una lesión en el tobillo.

