'No conversé con gente de Millonarios o de la MLS': Macnelly Torres

0







Actualizado hace 57 minutos

Los integrantes de Atlético Nacional están felices porque después del largo y obligado receso, por fin disputarán un compromiso oficial este miércoles a partir de las 8:00 p.m. En la previa del encuentro de la fecha 18 frente a Patriotas en el estadio Atanasio Girardot, Macnelly Torres se refirió a su futuro en el corto plazo, la Selección Colombia y el presente del ‘verdolaga’.

¿Hay algo de verdad en el interés de Millonarios o de la MLS en usted?

“De eso no hay nada cierto; no he tenido ninguna conversación con alguien de Millonarios o de la MLS. Sí he visto lo rumores porque es imposible no darse cuenta por las redes sociales y por los temas de prensa, pero en lo personal no he hablado con nadie. No sé si por parte de los directivos sí la hay y no me lo han dicho”.

¿Su intención es continuar en el verde?

“Yo estoy en mi casa y contento, no hay ningún afán porque tengo dos años y medio más de contrato. Creo que mi rendimiento va subiendo, que vamos bien y retomando el buen nivel, estamos a puertas de disputar las finales y queremos ganar, vamos a ponerlo todo. No quiero pensar en un futuro en cuanto a cambiar equipo. En su momento me sentaré y revisaré, pero que yo diga que se me acercó X persona a hablar de un equipo es totalmente falso”.

¿Sueña con Rusia-2018 y la Selección Colombia?

“Sí, claro. Todos los jugadores que fuimos parte del proceso en los últimos años tenemos esa esperanza de poder estar en el Mundial. Quedan varios meses, muchas cosas pueden pasar y solo espero que esos últimos partidos amistosos y convocatorias me agarren en un buen nivel para estar por lo menos en la lista de los candidatos”.

¿Y le gustaría ver a Franco Armani en la ‘tricolor’?

“Lo de Armani es un tema medio complicado porque uno entiende que para los que son colombianos y están compitiendo como Leandro Castellanos, José Fernando Cuadrado, Cristian Bonilla y Camilo Vargas la idea no es que les parezca o les guste mucho. Pero hay que reconocer que Franco es un colombiano más, un jugador que se terminó de hacer en Nacional y que le ha servido al fútbol colombiano por todo lo que ha logrado. Si se nacionaliza, obtiene sus papeles y el cuerpo técnico de la Selección lo cree merecido, realmente yo no me opondría o criticaría esa situación”.

¿En qué enfatizaron en las dos semanas sin competencia?

“Tratamos de implementar nuevos conceptos que el cuerpo técnico quiere que todos los jugadores del plantel tengan presentes. A mí en lo personal no me gustan (las paras) y tampoco al grupo: uno quiere estar compitiendo cada tres días o en su defecto, cada cinco u ocho. No es bueno para el equipo como tal, sí sirven para trabajar algunas cosas y más nosotros que estamos en un proceso de transición y de una idea nueva, pero eso debe ir acompañado de los partidos oficiales porque ahí es donde se demuestra o no la mejoría”.

¿Le gusta y se siente cómodo con la idea de Juan Manuel Lillo ?

“Sí, me veo muy representado con el estilo del cuerpo técnico. Cada día le cogemos más el gusto y lo entendemos más; sabemos que en los equipos hay muchas ideas o formas de jugar y al final el resultado es el que las aprueba. Se trata de jugar y no de mantener una figura táctica: por el movimiento del balón, tu compañero o el rival puedes quedar en cualquier zona del campo y te toca jugar”.

Redacción Futbolred

Medellín