Negociación entre Nacional y Tigres, de México, por Mateus no prosperó

Víctor Marulanda, gerente de planeación y desarrollo deportivo de Atlético Nacional, manifestó en la tarde del martes que quedaban “unas conversaciones pendientes” con Tigres (México) para que se sellara el acuerdo entre los dos clubes por Mateus Uribe, motivo por el cual el jugador no había viajado a ese país.

El directivo aseguró que la prioridad de la comisión técnica y la junta directiva del club antioqueño era que el negocio se cerrara en el transcurso de ese día, por ser un “tema prioritario”. Sin embargo, el panorama cambió este miércoles ante la no respuesta del equipo que dirige Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Uribe, desde hace varias semanas, dejó clara su intención de actuar en el balompié del exterior y se ausentó de los entrenamientos del conjunto paisa sin previa autorización. Los directivos de Nacional decidieron respetar la decisión del mediocampista y adelantaron conversaciones con los ‘universitarios’.

Para no perder la forma física, Mateus trabaja por su cuenta, mientras que la opción del América se reactivaría. En caso de no haber acuerdos oficiales, el volante deberá reintegrarse a la disciplina del ‘verdolaga’, pues le restan dos años más de contrato. “Tiene el mercado abierto, no solo en México, sino en otras partes”, aseveró Marulanda.

Redacción Futbolred