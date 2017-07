'Necesitamos equilibrio tanto en defensa como en ataque': Candelo

0







Luego del compromiso donde el Deportivo Cali perdió su segundo partido consecutivo, enfrentando a Cortuluá en el Pascual Gurrero 2 -1, el volante creativo Máyer Candelo hizo un balance: "Es muy negativo porque van dos fechas iguales, esta fue peor que la anterior, porque en la pasada el equipo creó opciones de gol, jugó bien, propuso fútbol, donde hoy (sábado) no tuvimos fútbol, los errores fueron los mismos” dijo Candelo.

Sobre lo que viene, manifestó: “tenemos que corregir rápidamente, no podemos llorar, debemos ser responsables de lo que venimos haciendo mal, mejorarlo y pensar en los nuevos compromisos que vienen”.

Al referirse al juego de este miércoles contra Cúcuta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia (3-3), Candelo manifestó: “lo que queremos es que no nos cobre por ventanilla los errores que cometemos, además poder convertir las opciones que creamos, necesitamos un equilibrio adelante y atrás en el equipo”.

De su situación particular, jugando 90 minutos en los dos últimos compromiso, explicó: “voy a volver a contestar lo mismo que les manifesté hace tres días, llevo 21 años jugando 90 minutos, no veo el problema de no poderlos jugar porque trabajo a la par con todos mis compañeros”.

La preocupación en el gripo por los resultados es innegable. “Siempre habrá preocupaciones, ganando o perdiendo, durante los compromisos siempre existen cosas buenas y malas, pero todo esto lo tenemos que superar y volver hacer el equipo que fuimos durante el final del primer semestre”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol