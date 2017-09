'Nacional tuvo paciencia y no cayó en la desesperación': Juan M. Lillo

0







Actualizado hace 16 horas

Atlético Nacional tomó un gran respiro con la victoria 0-2 sobre Envigado Fútbol Club en el encuentro que cerró la jornada del domingo en la fecha 13 de la Liga II, en el estadio Polideportivo Sur. Dayro Moreno apareció en los momentos precisos para darle el triunfo con su doblete al verde paisa, que sumó 25 puntos e igualó la línea del Junior que tiene un compromiso menos.

“Se tuvo la paciencia para no caer en la desesperación porque las situaciones se iban a dar. En el entretiempo se habló de reforzar la conducta que venían intentando y que no equivocáramos paciencia con lentitud: que si el rival retardaba la reanudación del juego, nosotros no lo hiciéramos y que aumentáramos la velocidad. Mantuvimos el control en los 90 minutos y por la capacidad de los jugadores, hicimos daño tras recuperar el balón. La recuperación de pelota después las pérdidas fue muy buena durante todo el partido”, analizó Juan Manuel Lillo.

El director técnico se mostró satisfecho con la presentación de sus deportistas, que hallaron las vías para descifrar el cerrojo de los naranjas. En la etapa inicial, los dirigidos por Rubén Bedoya supieron neutralizar a los habilidosos del ‘verdolaga’, pero la charla previa al arranque de la etapa complementaria modificó la actitud de los que fueron visitantes. Sin embargo, el timonel le dio el mérito a sus hombres pues aseveró que otorgárselo a él mismo era “oportunista”.

“Lo bueno y lo malo que pasa en el fútbol es por los jugadores. Nos gusta estar mucho tiempo y en las mejores condiciones posibles cerca de la portería rival, que vayan juntos a la portería contraria y que el rival si mucho te llegue uno a uno. Tenemos que reconocer a Franco (Armani) cuando le toca jugar en un equipo grande y Christian (Vargas) también jugó en un equipo grande. Intervino muy bien en dos ocasiones”, agregó.

Al ser interrogado por el descontento de la hinchada a pesar de la tercera ubicación en la tabla de posiciones, Lillo manifestó que no lo ha percibido. No obstante, consideró que de ser así, tal vez no se deba completamente al estilo que él quiere imprimir, sino que empezó incluso desde antes de su llegada al actual campeón para reemplazar a Reinaldo Rueda.

El cotejo de la jornada 16 entre Nacional y Cortuluá se disputará este miércoles a las 6:00 p.m., ya que el 24 de octubre el estadio Atanasio Girardot será escenario del concierto de Paul McCartney. Es por eso que el ‘rey de copas’ empezará este mismo lunes la preparación del duelo frente al elenco ‘corazón’ para continuar por la senda victoriosa y ganarse nuevamente la confianza de la afición.

Redacción Futbolred

Medellín