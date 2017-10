'Nacional tiene un grupo compacto y que sabe lo que quiere': R. Lucena

0







Ronaldo Lucena fue una de las grandes figuras de la Selección de Venezuela en el Mundial Sub-20 en el que la ‘vinotinto’ logró el histórico subcampeonato. De la mano del director técnico Rafael Dudamel, el habilidoso mediocampista debutó con la de mayores en el empate 0-0 contra Uruguay en las Eliminatorias a Rusia-2018.

“Lo que he aprendido con Atlético Nacional me ha servido muchísimo y eso lo apliqué en los entrenamientos. Dudamel me dijo que me vio muy bien y dinámico, eso fue muy importante”, contó el futbolista, de 20 años. En su regreso al verde, se dobló un tobillo y por eso se ejercita en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para integrarse el sábado a los trabajos.

Lucena aseguró que se siente bien y que se está fortaleciendo para unirse a sus compañeros en plenitud de condiciones con la intención luchar por sumar más minutos en la Liga II. Hasta el momento, acumuló 103 en dos encuentros: 28 en la derrota 2-0 con Deportivo Pasto y 75 en el triunfo 1-0 ante Atlético Huila.

“Estas paras sirven mucho para ajustar esos detalles que se han visto en los partidos. Estamos bien, el grupo está compacto y sabemos lo que queremos. Contra Tigres, en Bogotá, iremos con la nuestra como siempre: queriendo sacar los tres puntos para llegar de la mejor manera a los cuartos”, añadió Ronaldo.

Ya inmerso en el balompié colombiano, el juvenil afirmó que acá prima la tenencia del balón mientras que el de su país es más de ida y vuelta. Por último, se refirió a su compatriota Wuilker Faríñez, refuerzo de Millonarios. “Es muy importante para nuestra Selección y le será de mucha ayuda a su equipo. Es muy joven, disciplinado y va a dar de qué hablar”, finalizó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag