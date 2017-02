'Nacional se basa en un colectivo, no en un solo jugador': B. Redín

0







Luego del empate 0-0 entre Nacional y Tolima, que no dejó jugadas de peligro ni intervenciones importantes en el estadio Manuel Murillo Toro, el entrenador (e) de Nacional, Bernardo Redín, habló de lo que, a su parecer, dejó el encuentro.

“No concretamos las pocas opciones que tuvimos y nos faltó tomar mejores decisiones para desequilibrar el juego”, dijo el estratega de los ‘verdolagas’, en la rueda de prensa.

Sin embargo, el resultado no es algo que agobie al entrenador, pues sabe que su equipo está en una renovación luego de haber perdido importantes futbolistas en el ataque.

“Hemos sufrido bajas en piezas clave y estos muchachos ahora tienen la oportunidad y deben trabajar para cada día ser mejores. Ahora potencializamos a Cristian Dájome y a Arley Rodríguez”, señaló.

Nacional tiene en su ataque algunos de los nombres más rimbombantes del rentado local: Dayro Moreno y Macnelly Torres, son jugadores con experiencia en Selección Colombia y que pueden hacer la diferencia, pero a pesar de eso el técnico sabe que la responsabilidad no debe caer solo en ellos.

“Nacional no trabaja con base a un jugador o una sola línea. Trabajamos en conjunto. Se ha trabajado bien. No nos han marcado goles y hemos hecho 4. Tenemos 7 puntos en 3 fechas. Nacional se basa en un colectivo, no en un solo jugador”, concluyó.

La escuadra antioqueña tendrá tiempo para mejorar, pues no jugarán a mitad de semana pues Junior, su rival, juega en Libertadores; mientras que los ‘pijaos’ deben recomponerse pronto para el partido de mitad de semana, en el que visitan a Millonarios.

Redacción Futbolred