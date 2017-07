Nacional presentó oficialmente a sus cinco refuerzos para la Liga II

0







Gustavo Torres, Cristian Mafla, Gorka Elustondo, Andrés Rentería y Raúl Loaiza son los elegidos por Nacional para reforzar una nómina sin compromisos internacionales pero con la necesidad de revalidar el titulo en la Liga.

“Me pone muy feliz regresar al equipo que me vio crecer. Lo importante es venir a aportar. Aquí estoy para dar todo lo que sé”, dijo Andrés Rentería, delantero procedente del fútbol mexicano.

“Estamos dispuestos a hacer lo que diga el profe (Lillo) para que todo salga de la mejor manera. Hay que darlo todo" apuntó a su turno Mafla. “Poco a poco nos estamos acoplando. La confianza de los compañeros ha sido importante para lograr el engranaje que quiere el profe", agregó.

Loaiza habló de la importancia de llegar al campeón: “Sabemos de la grandeza de Atlético Nacional. Para mí es un reto futbolístico y en mi vida es muy importante esta oportunidad", dijo.

El español Gorka Elustondo, quien generó dudas por su poca actividad en los últimos meses en el Athletic, explicó: “Si vengo acá es porque han confiado en mí. Estoy agradecido y orgulloso, y he venido para trabajar duro… Siendo el club que es Nacional y considerando a Lillo como el mejor profe que he tenido, no podía dejar pasar esta oportunidad", añadió.

Torres no eludió la misión final como refuerzo: “Estamos mentalizados en ganar”, dijo.

Redacción Futbolred