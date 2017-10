Nacional, por triunfo en visita a Once Caldas para recuperar liderato

0







Once Caldas y Atlético Nacional se medirán en compromiso de la fecha 15 de la Liga II este lunes, desde las 7:45 p.m., en el estadio Palogrande. El elenco ‘verdolaga’ buscará la victoria para extender su racha favorable de resultados y volver al primer lugar de la tabla: tiene 31 puntos como Junior, mas el ‘tiburón’ lo supera en la diferencia de gol con +16 por +11 del vigente campeón.

Para el director técnico Juan Manuel Lillo será un cotejo especial, pues se encontrará con Francisco Maturana. “Nunca sentí que enfrento a los entrenadores, pero va a ser un buen momento para vernos porque de hablar, hablamos. El fútbol es de los jugadores y no hay misterios”, manifestó el timonel español, quien aseguró que la idea de los suyos es mantener “el mismo tono” con el que iniciaron el semestre.

El adiestrador reiteró que la pretensión de su escuadra no cambia: ser superior al rival estando cerca de su portería y lejos de la que custodia el arquero Franco Armani, sumándole a eso triunfos que es lo que pide la hinchada. Contó que en el receso trabajaron en fortalecer la defensa y seguir creciendo en lo colectivo. Para lograrlo, deberá superar al cuadro blanco de Manizales que mejoró considerablemente en las últimas presentaciones.

“Me parece un buen equipo y que sabe lo que quiere. Está en proceso, se le han ido incorporando jugadores en el trayecto y encima lo lidera una persona que la quiero mucho: cuando tenía tan solo 25 años me ayudó una barbaridad y su capacidad profesional no está en duda. Las incorporaciones tienen que ver con facilitar cosas a jugadores como Michael Ortega, también llegaron Johan Arango y Edder Farías. No sé si jugará Marcos Acosta o David Gómez de lateral izquierdo, pero tiene buena estructura”, analizó Lillo.

El DT dispondría de tres en el fondo por la ausencia de Daniel Bocanegra: Carlos Cuesta, Felipe Aguilar y Alexis Henríquez serían inicialistas. Macnelly Torres, quien superó una molestia en el talón, también estaría desde el arranque con Gustavo Torres y Jeison Lucumí en la segunda línea de volantes para ponerse a posición de gol y asistir a Dayro Moreno.

“Una de las cosas que puede ocurrir cuando no estás haciendo el torneo que te gustaría hacer, es que estás para ocasiones. Y si Nacional no es ocasión, ¿quién lo es? A Nacional le quiere ganar todo mundo y ese es uno de los grandes problemas: lo que para nosotros es un partido, para el rival es el partido. Qué mejor que ganarle a Nacional para pegar un golpe”, complementó.

Por último, Lillo recordó anécdotas con el estratega chocoano en España. “La cercanía ha sido tal que me cuesta decir cualquier cosa, porque parece que uno va a hablar bien por lo personal y no. Yo iba a su casa y me decía: ‘Tú que estás loco por el fútbol, mírate todo eso que me mandan’ y eran un montón de mensajes de fax que le enviaba Arrigo Sacchi con tareas de entrenamiento, para que ‘Pacho’ las validara o le ofreciera algo nuevo”.

Y agregó: “Yo me hacía detrás del arco de René Higuita cuando estaba en Valladolid solo para escucharlo cómo manejaba la línea defensiva, porque conceptualmente era una maravilla. Era hasta líbero de los laterales, no le importar salir hasta allá”, relató.

Once Caldas y Nacional jugarán el denominado clásico de la convivencia

El encuentro entre los dos campeones de la Copa Libertadores de América cierra el marco del cumpleaños de Manizales, en un compromiso que servirá para poner en marcha el plan piloto de los denominados clásicos de convivencia en el fútbol.

Once Caldas recibe a Nacional, con la necesidad de volver a ganar, pues vive momentos de angustia, tras una pálida campaña, sin embargo, su último éxito en la Liga contra Alianza Petrolera le permite seguir respirando en el rentado, aunque con algo de dificultad.

Francisco Maturana sabe que cada compromiso disputado le representa prácticamente una final, situación por la cual precisa del triunfo, contexto que de presentarse lo sacaría de apuros, pero no debe de olvidar que jugará frente al Líder del fútbol colombiano.

“Es un partido en un escenario de grandeza porque los equipos son grandes, no por lo que pierden, sino por lo que ganan y yo creo que Nacional y Once Caldas ganaron lo más importante que puede ganar un equipo acá en Colombia y es la Copa Libertadores. Cuando se encuentran dos campeones el pasado no existe, existe una confrontación llena de respeto, admiración y yo diría que de alegría, disfrute y goce para cada uno”, dijo Maturana.

El conjunto cafetero pierde por lesión al lateral zurdo Luis Carlos Murillo, quien será sustituido por el poli funcional David Gómez; Jesús David Marimón y Faber Cañaveral serán los volantes de recuperación y Edder Farías comandará el frente de ataque.

“Nosotros estamos enfocados en lo que queremos, ya logramos una victoria bastante importante en el partido pasado, se nos viene un partido muy bonito y esperamos que lunes sea un lindo espectáculo con nuestra gente con el objetivo de alcanzar los tres puntos para estar en la pelea de los ocho”, comentó Farías.

En el medio campo se sostendrán los volantes: Hánsel Zapata, Sergio López y el desatacado Elkin Soto, jugador que se volvió prenda garante de Maturana, gracias a sus destacadas actuaciones.

“No hemos sido regulares en cuanto a resultados, no obstante, ahí están los puntos para competir por ellos y tenemos que enfrentarlos con mucha responsabilidad y carácter”, manifestó Soto.

Los caldenses ocupan la casilla 12 en la tabla de posiciones, con 17 unidades, las mismas de Envigado y Tigres, sus inmediatos perseguidores.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Davinson Monsalve, Marcos Acosta y David Gómez; Jesús David Marimón y Faber Cañaveral; Hánsel Zapata, Elkin Soto y Sergio López; Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.

Atlético Nacional: Franco Armani; Carlos Cuesta, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez; Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo Nieto; Gustavo Torres, Macnelly Torres, Jeison Lucumí; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales