Nacional, por triunfo contra Águilas para seguir escalando posiciones

0







Atlético Nacional visitará a Rionegro Águilas en el estadio Alberto Grisales, este jueves a partir de las 6:10 p.m. Para el cotejo de la jornada tres de la Liga II, el director técnico Juan Manuel Lillo contará con Alexis Henríquez y Edwin Velasco, quienes cumplieron con las fechas de sanción por las expulsiones en la final contra Deportivo Cali.

Con el regreso del capitán ‘verdolaga’ y el lateral izquierdo, el timonel español dispondría de línea de cuatro en el fondo para limitar la salida por los costados del conjunto que dirige Óscar Pérez. Y es que si bien no sumó en el torneo, es un rival de consideración porque tiene elementos que pueden explotar en cualquier momento.

“Rionegro es un equipo que su punto de partida es la pelota y el orden lo encuentra a través del balón. Hay dos o tres jugadores que pueden acelerar en el último tramo y generar problemas. El campo no es un tapiz y, para ellos, no es su mejor amigo; las luces tampoco ayudan mucho”, manifestó Lillo, a la vez que aseguró que no son excusas.

En su habitual análisis del contrincante, el estratega destacó el aporte de Juan Diego Giraldo en la mitad de la cancha, así como lo que hacen Daniel Muñoz y Fabián Viáfara por las bandas. También resaltó el liderazgo de Felipe Chará, la labor de creación de Harold Rivera y Daniel Hernández, y la potencia de Charles Monsalvo.

“Estamos pensando en lo mejor para tener el partido allá (en el área rival), donde más nos interesa tenerlo. El estilo no va a diferir, pero podrá cambiar algún nombre o el reparto del espacio. Es bueno que se empiecen a definir cosas para saber con qué guerreros vamos a afrontar las batallas”, dijo en referencia a la no continuidad de Mateus Uribe y Andrés Ibargüen.

Henríquez, por su parte, aseveró que en la zaga hay una sana competencia por el puesto con Carlos Cuesta, Felipe Aguilar y Esequiel Palomeque. Para el samario, es la posición en la que más fuerte está Nacional por el sobresaliente nivel de todos los elementos y la confianza que les da el cuerpo técnico.

“Las cosas siguen mejorando y se tranquilizan ganando. Vamos por buen camino, hay buen ambiente y eso es importante. Trabajamos para controlar el juego y que no se vuelva de ida y vuelta. El profesor planificó el partido y esperamos que todo salga como queremos”, expresó.

Rionegro Águilas quiere hacer respetar su casa contra Nacional

El duelo entre antioqueños será este jueves festivo, a las 6:10 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

“Es un partido difícil como todos. Sabemos que la idea de juego de Nacional es muy diferente a lo que era con el profesor Reinaldo Rueda. Sin embargo, el estilo de Juan Manuel Lillo es de peligro, que se basa en la posesión del balón y suma muchos hombres al ataque, es una idea que no se trabaja mucho acá, de ir tan al frente, pero nosotros como equipo vamos a contrarrestar esa fase ofensiva, encontrar sus debilidades, y ser más fuertes que ellos”, manifestó el asistente técnico de las Águilas, Néstor Rodríguez.

Añadió también que: “Si Lillo estuvo en una Champions fue por algo. Hemos hablado con lo que puede presentar Nacional y encontramos que en nuestra cancha se le puede dificultar su juego porque es un terreno más pequeño y no pueden jugar tan abiertos por las bandas. Así entonces vamos a estar fuertes en defensa y mirar los momentos para hacer transiciones en lo ofensivo, tenemos mucha ganas de ganar”.

Para Fernei Ibargüen, quien se ha posicionado como uno de los defensores centrales de Rionegro, confesó que, lastimosamente, no se les han dado los resultados, pero siente que el equipo viene mejorando.

“Estamos ubicados en la tabla en un sitio muy incómodo (19), esperamos salir de ahí. Contra Nacional vamos por los tres puntos, nos sentimos obligados a ganar. Estos son los partidos en donde hay que jugar y hacer las cosas bien. Ellos tienen tenencia de balón, se suman bien en el ataque por las bandas, tienen una muy buena delantera, con Dayro Moreno, esperamos salir y contrarrestar a Nacional”, complementó Ibargüen.

La única variante que presentará el equipo del oriente antioqueño será en la defensa, pues el zaguero Hanyer Mosquera no podrá ser de la partida ya que está suspendido por haber sido expulsado el pasado fin de semana. En su lugar estará Camilo Pérez, quien es uno de los refuerzos del plantel para este semestre.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Edwin Velasco; Edwin Valencia; Juan Pablo Nieto, Aldo Leao Ramírez; Gustavo Torres, Rodin Quiñones; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Pedro Valoyes, Camilo Pérez, Fernei Ibarguen y Daniel Muñoz, Juan Giraldo, Jhon Javier Restrepo, Harold Rivera y Carlos Sinisterra; Daniel Hernández y Charles Monsalvo.

D.T.: Oscar Pérez.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag

Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro