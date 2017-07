'Nacional no está vendiendo a Mateus e Ibargüen': Víctor Marulanda

0







Una vez más, Víctor Marulanda salió al paso de los rumores que circularon en los últimos días con respecto a la actualidad de Atlético Nacional. El gerente de planeación y desarrollo deportivo dejó en claro que el director técnico Juan Manuel Lillo cuenta con Mateus Uribe y Andrés Ibargüen para las participaciones en Liga II y Copa Colombia.

“El mercado internacional hizo propuestas por los dos jugadores, que no llenan las expectativas del club. Desde presidencia y junta directiva no los estamos vendiendo. El ofrecimiento por Ibargüen es el más cercano, el que uno podría decir que está más ajustado a la idea, pero Nacional no está saliendo de ellos”, manifestó.

El extremo caleño tuvo varios días de permiso especial y se reintegró con normalidad a los trabajos este lunes. Lo del mediocampista antioqueño, quien se ausentó de algunas sesiones de entrenamiento sin justa causa, fue considerado como una falta a la disciplina del equipo por lo que podría haber sanciones para el volante.

“La posición y la actitud de Mateus son completamente reprochables. Hay decisiones que se van a tomar al interior de la empresa porque es un tema que nunca me había pasado y llevo en este camerino casi 30 años. A veces los jugadores son mal aconsejados. Es un tema de institucionalidad y se va a hacer respetar porque lo importante es Nacional; por encima del club no hay nadie”, aseveró Marulanda.

El dirigente resaltó el hecho de que Uribe recapacitara y admitiera su error en diálogos que sostuvo con el timonel español y los directos. Por otro lado, se refirió a la situación de Elkin Blanco: si bien resaltó su profesionalismo e importancia para la obtención de la estrella 16 del ‘verdolaga’ en torneos locales, dejó la puerta abierta para su salida.

“Blanco terminó en un nivel muy competitivo e influyó en el último título. No podemos decir que no porque fue de los hombres que más influyó, pero dentro de las conclusiones que sacamos estamos buscando otras cosas y son temas en los que ojalá nos salga la apuesta. La gente puede que la respete, mas no la comparta”, agregó.

Como lo hizo en la presentación oficial de Lillo y sus colaboradores, Marulanda volvió a hablar de Juan Pablo Ángel. El exfutbolista y ahora asesor de la comisión técnica sigue siendo apuntado por muchos como el responsable de los cambios que se han dado en la institución, incluida la determinación de no continuar Reinaldo Rueda.

“No entiendo por qué todo se lo tiene que tragar Juan Pablo. Cuando se retiró, empezó a hacernos controversia y a los seres humanos nos duele que nos digan que lo que estamos haciendo es malo. Juan toda la vida me ha cuestionado; he estado a un pelito de irme y no porque él me cuestione, sino porque siento que no determino el sistema. Es un ídolo del club y no sé por qué le dan y le dan”, contó.

Por último, reconoció que sí hubo interés en Gustavo Cuéllar y que estuvo a punto de viajar a Río de Janeiro para conversar con gente del Flamengo acerca de la posibilidad de tener al barranquillero en las filas del verde. No obstante, el elenco brasileño resolvió mantener al deportista.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag