'Nacional me contrató para hacer goles y sacar resultados': Dayro

Encuentro tras encuentro, Dayro Moreno ratifica su importancia para Atlético Nacional. El delantero anotó doblete en el compromiso adelantado de la fecha 16 de la Liga II, en el que el elenco ‘verdolaga’ superó 3-0 a Cortuluá y en la jornada 13 hizo la misma cantidad de tantos para la victoria 0-2 ante Envigado Fútbol Club.

“Teníamos que sumar los tres puntos en casa. Sabíamos del planteamiento de Cortuluá de defenderse con dos líneas de cinco, pero tuvimos tranquilidad y jerarquía para lograr el triunfo. Quedamos muy contentos”, manifestó Moreno, quien alcanzó 31 dianas desde su llegada al ‘rey de copas’ colombiano en enero.

Dayro consideró que con el paso de las presentaciones se ve el buen entendimiento que existe entre los deportistas que estaban en el plantel, con los que arribaron como refuerzos a mitad de año. La consigna es mantenerse en ese camino para reflejar en la cancha lo que pide el director técnico Juan Manuel Lillo.

“Sigo trabajando. A eso vine a Nacional y para eso me contrataron: para hacer goles y sacar los resultados, y lo estoy haciendo. Espero sumar más en la tabla de goleadores. Como lo dije el domingo pasado, yo me quiero quedar y ya es cosa de los directivos; que se reúnan a hablar con los de Tijuana, que son los dueños de mis derechos”.

El nacido en Chicoral (Tolima) aseguró que, hasta el momento, no ha dialogado con las partes para tener certeza de su futuro. Sin embargo, prefiere concentrarse en mostrar su talento dentro del terreno y justificar la inversión que desea que realice la institución antioqueña para contar definitivamente con sus servicios.

“A uno lo hacen valer los goles y quedan tres meses en los que puedo romper récords en Nacional, un equipo grande y en el que quiero hacer historia. No he tenido conversaciones con el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pero no pierdo la esperanza de estar”, cerró Moreno. Su opción de compra rondaría los cinco millones de dólares.

Por otro lado, se conoció de manera oficial que el vigente campeón de la Copa Libertadores participará en la Florida Cup que se llevará a cabo en esa ciudad de Estados Unidos del 10 al 20 de enero. En dicho torneo competirán ocho conjuntos de América y Europa. El verde paisa, Corinthians (Brasil) y Rangers (Escocia) confirmaron su presencia.

