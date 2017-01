"Nacional es un club grande, me quiero quedar y aportar": M. Vázquez

0







Además de trabajar de cara al debut en la Liga I frente a Atlético Bucaramanga, el cuerpo técnico de Atlético Nacional usa cada sesión de entrenamiento y los partidos en la pretemporada para analizar el nivel de Mariano Vázquez y Óscar Franco.

Los extranjeros llegaron desde Fortaleza, pero solo uno se mantendrá pues el ‘verdolaga’ ya cuenta con Franco Armani, Roderick Miller y Ezequiel Rescaldani. Bernardo Redín y sus colaboradores se están tomando el tiempo para que su decisión sea la más acertada.

“Franco es un hombre de área, que aguanta la pelota, sabe pivotear y tiene buen juego aéreo. Mariano sabe asociarse, es un zurdo de buen pie, que se mueve bien y es inteligente. Están entrando en nuestra metodología”, afirmó el estratega caleño.

Vázquez reconoció que acoplarse no ha sido fácil, especialmente en el aspecto físico, porque el último encuentro que disputó con el elenco bogotano fue en noviembre. Sin embargo, cada día se siente mejor y espera tener la confianza del timonel.

“Este es un club muy grande y cuesta. Con Redín he hablado de lo futbolístico y me da consejos, pero no me ha dicho si me quedo o me voy. Mi idea es quedarme y aportarle mi granito de arena al equipo”, señaló el argentino.

Con pasos por Boca Juniors e Independiente en su país, así como Atlético Huila, el volante está convencido que puede aprender de los grandes deportistas que hay en la escuadra paisa, con los que sería un honor compartir cancha.

“No he tenido la posibilidad de jugar torneos internacionales y me gustaría hacerlo. Los compañeros y la gente que trabaja en el club me recibieron muy bien y fue bueno para sentirme cómodo”, afirmó Mariano.

Finalmente, el mediocampista confesó que sabe que será difícil sumar minutos en caso de vestirse de verde y blanco. No obstante, apuesta por exponer su calidad y demostrar que no es inferior al reto.

“Será complicado porque hay grandes jugadores y de mucho nombre en la mitad, pero es una alegría inmensa compartir con ellos. Trato de ir para adelante, rematar y terminar las jugadas”, concluyó.

Juliana Sosa Góngiora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag