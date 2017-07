Nacional apunta a mostrar su mejor fútbol contra Bucaramanga en Liga

0







Atlético Nacional recibirá a Atlético Bucaramanga en el encuentro que cerrará la segunda fecha de la Liga II, este domingo desde las 7:45 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. El cuerpo técnico encabezado por Juan Manuel Lillo confía en que su escuadra siga creciendo y exponga un estilo que agrade a los aficionados.

Las ausencias para ese duelo, son varias: Alexis Henríquez y Edwin Velasco están suspendidos, en tanto que Christian Mafla, Jhon Édison Mosquera y Macnelly Torres son los lesionados. Diego Arias avanza en la recuperación de una infección en la pierna, mientras que Mateus Uribe y Andrés Ibargüen dejarían el ‘verdolaga’.

El español, por otro lado, tiene claro lo que espera del grupo: “Estar más tiempo en campo contrario tanto de local como de visita, porque no he sentido que te vayan a dar menos puntos de visita. Lo pretendemos y conseguirlo siempre no va a ser fácil. Falta echarle un poquito más de pimienta en el último tramo de la cancha”, afirmó.

Y es que si bien consideró que hubo mejoría en el compromiso contra Atlético Huila en Copa Colombia con respecto al del fin de semana anterior frente a Independiente Santa Fe, el timonel está convencido que es necesario que el cuadro ‘verdolaga’ llegue con más claridad y peligro al arco del contrincante para tener más chances de ganar.

Lillo también se refirió a la contratación del Gorka Elustondo. Lo conoce bien porque lo tuvo en la Real Sociedad y contó que el club antioqueño le pidió que trajera un elemento de condiciones como las que puede ofrecer el mediocampista, quien ha actuado como defensor central y tiene gran facilidad para acoplarse.

“Su propia carrera dice el nivel que tiene y ojalá que lo pueda plasmar acá porque creo que nos puede ayudar mucho. El aporte que puede hacer cualquiera que venga, va a tener que ver con cómo crece el equipo y en qué dirección. Lo bueno es traer jugadores que sepan jugar: que no les importe jugar adelante, atrás, en la derecha o la izquierda”.

Por último, el entrenador habló de Bucaramanga, el elenco que orienta Fernando Castro. Como es su costumbre, el nacido en Tolosa (País Vasco) analizó uno por uno los elementos con los que contaría ‘Pecoso’ para sorprender a Nacional en su cancha y dejar atrás la caída 2-1 con Alianza Petrolera.

“Me parece un equipo complejo. Tiene a Yulián Mejía, Lewis Ochoa y Jonathan Estrada, que sabe lo que se trae entre manos. John Pérez sabe cambiar el ritmo, Bryan Rovira es un tipo que abarca mucho campo y Yulián Anchico lleva mucho tiempo en esto. Tiene jugadores con oficio y que en el tramo final responden rápido como Jhony Cano. Va a tocar trabajar el partido y tener paciencia”, concluyó.

Bucaramanga quiere sorprender al campeón y sacarle puntos

El equipo ‘leopardo’ afrontará el compromiso frente al campeón colombiano, con la intención de sumar en una plaza difícil, como es la ciudad de Medellín, donde hasta el momento no ha conseguido buenos resultados frente al equipo ‘verdolaga’.

El cuerpo técnico ha planificado un partido desde las características individuales y grupales con las que cuenta la nómina del onceno auriverde. En este orden de ideas, se busca un equipo sólido en defensa, con tenencia de balón y que sea efectivo en el frente de ataque.

“Vamos a Medellín con el objetivo de obtener un buen resultado. Nacional es un equipo superior en nómina y que tiene jugadores talentosos que en cualquier momento te hacen daño. Debemos estar concentrados, aplicados tácticamente, ser efectivos en ataque y seguros en defensa”, expresó el director técnico Fernando Castro.

Ahora bien, para el partido con Nacional se tendrá a disposición del cuerpo técnico al jugador argentino Juan Manuel Sánchez, volante ofensivo que será alternativa en el mediocampo ‘leopardo’. De igual forma, Yulián Anchico pese a estar expulsado tendrá la oportunidad de jugar nuevamente, ante la incorporación del jugador Gabriel Gómez con la selección de Panamá.

“Tendremos que jugar con mucha concentración y dar lo mejor de nosotros para obtener un resultado positivo. Nacional es un equipo grande, que de local impone condiciones; tendremos que quitarles el balón, para no dejarlos prosperar en su juego ofensivo”, afirmó el volante Yulián Anchico.

La última incorporación del equipo bumangués es el delantero Franco Faustino Arizala Hurtado, extremo que llega procedente del fútbol mexicano y se suma al grupo para ser tenido en cuenta en próximas jornadas por el ‘Pecoso’ Castro.

Los directivos han manifestado que se estudia la incorporación de un jugador más, antes de cerrar el libro de contrataciones para el presente campeonato.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Esequiel Palomeque, Carlos Cuesta, Rodin Quiñones; Edwin Valencia, Juan Pablo Nieto; Gustavo Torres, Aldo Leao Ramírez, Dayro Moreno; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero; Lewis Ochoa, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Yulián Anchico, Jefferson Torres, Jonathan Estrada, John Pérez; y Sergio Romero.

D.T.: Fernando Castro.

Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 7:45 p.m.

TV: Win Sports.

Árbitro: Hervin Otero.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag

Julián Carreño

EL TIEMPO – Bucaramanga