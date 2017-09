Nacional, a recomponer el camino en Liga II en partido contra Envigado

0







Actualizado hace 1 dia

Atlético Nacional visitará a Envigado Fútbol Club este domingo a las 7:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur, en encuentro de la fecha 13 de la Liga II. Los dirigidos por Juan Manuel Lillo están urgidos del triunfo para dejar atrás la derrota 2-0 contra Deportivo Pasto y el irregular rendimiento de las jornadas anteriores.

Christian Vargas sería el reemplazante del expulsado Franco Armani. Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Aldo Leao Ramírez y Dayro Moreno reaparecerían en la formación titular del verde paisa para enfrentar al elenco del sur del Valle del Aburrá, que atraviesa su mejor momento del semestre y está dentro de los ocho clasificados.

“Es un rival complejo, que encima tiene un estado anímico muy bueno por las tres victorias seguidas. Va a tener tres ausencias: una por lesión (Diego Moreno) y dos por sanción (Cristian Arrieta y George Saunders). En cuanto a la disposición geográfica del juego, no sé si variará mucho. Puede meter a Iván Rojas o Juan Alberto Mosquera; también pueden jugar Duván Vergara, Yeison Guzmán o Michael López para ajustar ese mediocampo”, analizó el director técnico.

Dayro, por otro lado, manifestó que el duelo frente a los naranjas es más que ideal para empezar a convencer a los seguidores y demostrarles que el compromiso está intacto. Tal y como lo hizo públicamente Henríquez, el tolimense expresó su apoyo a Lillo, sus colaboradores y la idea que quieren implementar.

“Estamos tranquilos porque son cosas que pasan. Vamos de terceros, estamos dentro de los ocho, tenemos al líder a nueve puntos y el segundo a tres. Contra Pasto, el equipo propuso como siempre y lastimosamente el resultado no se dio; por ahí influyó lo del árbitro (Carlos Betancur) en el segundo gol, que fue una mano muy clara . Eso ya pasó, lo que toca es mirar un partido muy importante contra Envigado. Saldremos a ganarlo para que la gente vuelva a tener confianza en nosotros”, aseguró.

Como uno de los referentes de la plantilla, el delantero pidió a los aficionados que tengan paciencia porque en el ‘verdolaga’ hay una familia que quiere salir adelante y pelear por la estrella 17 para la institución. Consideró que más que culpar al entrenador, los deportistas deben asumir su parte en lo ocurrido.

“Digo una cosa con mucho respeto y sin ofender a nadie: Nacional con sus características, los jugadores y el equipo grande que es, siempre sale a jugar en cualquier estadio de Colombia y del mundo. ¿Qué tal que Nacional no saliera a proponer y atacar? Dirían que por qué Nacional con semejante nómina y con buen técnico no lo hace. Hay que tener más inteligencia, tranquilidad y concentración en la cancha. Los rivales no son tontos y ya nos tienen bien referenciados. Hay que trabajar sobre eso, que los goles y los resultados van a llegar”.

Por último, el nacido en Chicoral pidió a la hinchada que acompañe en buen número, empezando el domingo. Recordó que su aliento es clave para el plantel, que extraña ver más de 25.000 espectadores animando desde las tribunas como sucedió en el primer semestre en el título logrado frente a Deportivo Cali.

Envigado recibe a Nacional y va por su cuarta victoria consecutiva

En el encuentro que cerrará la jornada del domingo de la fecha 13 de la Liga II, Envigado Fútbol Club se enfrentará a Atlético Nacional a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur. Los naranjas esperan hacerse fuertes en casa para mantener su lugar dentro de los ocho clasificados a cuartos de final.

Envigado recibe a Atlético Nacional en la fecha 13 de la Liga II. Foto: Tomada de Twitter: @EnvigadoFC.

Con respecto al once titular que se impuso 1-2 a Alianza Petrolera, el director técnico Rubén Bedoya realizará por lo menos tres cambios: Cristian Arrieta y George Saunders llegaron a la quinta tarjeta amarilla y los reemplazarían Nelson Lemus e Iván Rojas, respectivamente. Al lesionado Diego Moreno lo sustituiría Sergio Rengifo.

“Trabajé y me preparé. Se me presenta esta oportunidad y debo hacer las cosas tan bien como las viene haciendo Arrieta; tengo que responder y más que estaremos en nuestra cancha. Línea por línea nos matamos en la semana, por decirlo de alguna manera, para conseguir los resultados”, manifestó Lemus.

El lateral derecho destacó la unión que hay en el plantel como una de las principales razones para las sobresalientes presentaciones que les permitieron corregir el mal arranque del semestre. Contra el elenco ‘verdolaga’ tendrán una excelente oportunidad de ratificar el progreso que han expuesto de la mano del entrenador Bedoya.

“Nacional es muy fuerte y sigue siendo la mejor institución de Colombia. Tiene muy buenos jugadores y no les ha ido bien, pero son cosas del fútbol. Nosotros debemos estar muy atentos y compactos, con la defensa sólida y sin dejar muchos espacios entre líneas. El ‘profe’ nos pide que ataquemos con transiciones rápidas, que es lo que a ellos les hace daño”, agregó Nelson.

Elvis Mosquera, por su parte, resaltó el crecimiento de los rendimientos individuales y colectivos de la escuadra del sur del Valle del Aburrá. Los tanteadores positivos levantaron el ánimo de una plantilla que sintió los golpes de las derrotas que llevaron a la renuncia de Ismael y Juan Rescalvo.

“Hacer los goles, mejora el juego y el ambiente. El nuevo aire nos cayó bien y por eso estamos en ese puesto. Independientemente de su último resultado, sigue siendo Nacional y es un equipo que hay que respetar. Saldremos a la cancha a jugar un partido de tú a tú para dejar los puntos en casa”, concluyó Mosquera.

Alineaciones probables:

Envigado: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Oliver Fula, Yosimar Quiñones, Elvis Mosquera; Iván Rojas, Sergio Rengifo, Duván Vergara; Michael López; Gerardo Jiménez y Joseph Cox.

D.T.: Rubén Bedoya.

Nacional: Christian Vargas; Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar; Gorka Elustondo, Aldo Leao Ramírez; Jeison Lucumí, Macnelly Torres, Juan Pablo Nieto; Andrés Rentería y Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag