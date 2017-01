Millonarios no ha podido salir de Estados Unidos por mal clima

Inicialmente, el vuelo de regreso de Millonarios estaba programado para las 5:00 p.m. desde Orlando, Estados Unidos, a Bogotá. Sin embargo, el mal clima no le permitió viajar a los jugadores albiazules.

Según la más reciente información del club, cuerpo técnico y futbolistas están a la espera de que les sea asignado un nuevo vuelo.

The rain is coming down in buckets in Orlando, #Florida. Video: danidan514/Instagram pic.twitter.com/xr4GZUrkFU