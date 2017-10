Millonarios, a volver a ganarle al Once Caldas después de cuatro años

0







Después de una para de 23 días, Millonarios vuelve a escena en la Liga II-2017. La fecha 16 le depara un duelo en condición de local frente al Once Caldas, este domingo a las 5:15 p.m., en el que la consigna será lograr su tercera victoria consecutiva para afianzarse dentro del grupo de los ocho clasificados.

“Estos días sirvieron para aprender cosas del técnico que esperamos utilizar en el terreno de juego. Fue como una mini-pretemporada y en lo físico sirvió para complementar el cuerpo y prepararlo para lo que resta del torneo”, afirmó Andrés Cadavid.

Este será el enfrentamiento 103 en el historial entre los embajadores y el blanco-blanco, el dato pasa porque en los últimos cuatro enfrentamientos en Bogotá, lo capitalinos no le pudieron ganar a los de Manizales. El saldo fue el mismo número de empates.

La última victoria en el Campín de los albiazules se remonta al sábado 7 de diciembre de 2013. Los dirigidos por Francisco Maturana llegan un con un saldo negativo en condición de visitantes, de los últimos cinco partidos solo en uno pudieron obtener los tres puntos.

“Estamos en casa y confiamos mucho en nosotros, en la recta final hay que llegar lo mejor posible. Buscamos no desesperarnos durante los partidos para encontrar los momentos justos. Este grupo está bien mentalmente y eso me deja tranquilo”, sostuvo Miguel Ángel Russo, entrenador de Millonarios.

Con el regreso a los trabajos con normalidad del delantero Duvier Riascos y el mediocampista Sebastián Ayala, pero sin la confirmación del técnico que serán convocados para este duelo, la única ausencia confirmada es la de Henry Rojas, quien se encuentra en recuperación de una pubalgia. Quintos en la tabla de posiciones con 22 puntos, la búsqueda, más allá de los tres puntos, es la regularidad de cara al final de la Liga II.

Un Once Caldas lleno de necesidades visitará a Millonarios

Luego de perder por la mínima diferencia frente a Nacional, Once Caldas se dispone a enfrentar a Millonarios con la necesidad de ganar, dada su floja campaña deportiva, simbolizada en un planteamiento sin ideas, en ocasiones desordenado e inoperante en el área contraria, cuyas secuelas pusieron a los caldenses al borde de un abismo del cual pueden salir, pero solo si logran victorias permanentes.

El panorama de los blancos luce negro, porque cada compromiso disputado les significa una final y el cuerpo técnico encabezado por Francisco Maturana y muchos de sus jugadores parecen no estar concientizados de la realidad de un conjunto que seguramente entrará amenazado por los puestos del descenco en la temporada del 2018.

‘Pacho’, pese al contexto expuesto quiere mantener su pensamiento de juego, incluso, se resiste a apelar a las variantes e insiste en mantener sentado a Ernesto Álvarez, un delantero que en su momento se destacó, pergamino que no convencen al entrenador.

“Acá no se pierde la ilusión, se trabaja y sabemos que en el fútbol no hay nada escrito. Entendemos que no existen excusas, cada cual intentará hacer lo mejor”, dijo Maturana.

El lateral izquierdo Luis Carlos Murillo sigue incapacitado y David Gómez, el reemplazante de Murillo, en el compromiso pasado se perderá el cotejo, escenario que le abre un espacio en la nómina titular a Diego Hurtado: única novedad que tendrá el cafetero contra el capitalino.

“Todos los encuentros son duros, debemos tratar de hacer un buen partido el domingo para poder ganar y seguir soñando con la clasificación. El equipo tiene que salir a buscar, ya no hay de otra”, comentó Marcos Acosta, defensor central.

Los ‘albos’ ocupan la casilla 13 en la tabla de posiciones, con 17 unidades, las mismas de Envigado, su inmediato perseguidor.

Alineaciones probables

Millonarios: Nicolás Vikonis, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez; Maximiliano Núñez, David Silva; Ayron del Valle y Duvier Riascos.

D.T.: Miguel Ángel Russo.

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Davinson Monsalve, Marcos Acosta y Diego Hurtado; Faber Cañaveral y Jesús David Marimón; Hánsel Zapata, Sergio López y Elkin Soto; Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.

Redacción Futbolred

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales