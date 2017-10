Millonarios, a seguir en la senda ganadora en su visita a Cortuluá

0







Actualizado hace 2 horas

Millonarios visitará a Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga II-2017, a las 7:45 p.m., un partido con dos equipos que tienen aspiraciones diferentes, pero el mismo objetivo: ganar.

En el cuadro azul las cosas han mejorado en las últimas fechas y poco a poco ha encontrado un ritmo de juego con el que ha conseguido victorias en casa y fuera de ella, a tal punto que la aspiración es estar entre los mejores cuatro para cuando acabe el todos contra todos está latente.

“Estamos en busca de ser cabeza de serie, eso depende exclusivamente de nosotros. Con todo lo que viene hay que entregarse en cada partido”, dijo Miguel Ángel Russo.

El conjunto ‘embajador’ ha tenido una buena temporada fuera de Bogotá, pues de siete partidos jugados ha ganado dos, empatado tres y perdido dos, además está pendiente de un encuentro, contra Huila. Aunque no gana fuera de Bogotá desde el 20 de julio, cuando venció a Bucaramanga.

“Todo lo que jugamos es importante y respetamos a los rivales, pero tendremos que buscar lo nuestro. Los tres puntos de cada partido son importantes, es así desde que llegué a Millonarios”, añadió el DT.

Si bien Cortuluá está cerca de ingresar al grupo de los ocho, el equipo ‘corazón’ está más pendiente de no descender, situación que aumenta el rigor del partido, pero esto es algo a lo que Russo no le presta atención.

“Tenemos que tener tranquilidad. Cada uno tiene su propio objetivo, algunos quieren salvar la categoría, otros clasificar y otros estar entre los mejores cuatro y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar”, señaló el argentino.

Para este domingo, Miguel Russo no tendría mayores variantes, pues el once que utilizó en el reciente partido le dio réditos para mantener la confianza de conseguir los tres puntos en el Pascual. Así, Santiago Mosquera estaría en lugar de Jader Valencia, quien no fue convocado para este encuentro.

Alineación probable: Nicolás Vikonis, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Juan Guillermo Domínguez, Jhon Duque; Maximiliano Núñez, David Silva, Santiago Mosquera; Ayron Del Valle.

D.T.: Miguel Russo.

Redacción Futbolred