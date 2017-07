Medellín y la gran responsabilidad de sustituir a Christian Marrugo

0







La partida de Christian Marrugo para actuar con el Puebla, de México, le cambió por completo los planes al cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín. Después que se manejó la salida de Juan Fernando Quintero, el entrenador Juan José Peláez y sus colaboradores le devolvieron el protagonismo de la creación al cartagenero.

Sin embargo, el equipo que dirige Rafael García Torres le hizo llegar una importante oferta económica con contrato por tres años al excapitán de la escuadra antioqueña, que se despidió en el entretiempo del encuentro con Atlético Huila tras tres años defendiendo los colores del ‘poderoso’, en los que lo guió al título de Liga I-2016.

La tarea para el timonel paisa y su grupo es la de rediseñar el esquema y funcionamiento, con Quintero como el jugador de las ideas en la mitad de la cancha. No obstante, la permanencia del habilidoso mediocampista no será superior a los seis meses e incluso existe la posibilidad de que no concluya el semestre en el DIM, porque la oferta de la MLS está en pie.

Ante ese panorama, Peláez deberá buscar alternativas en los futbolistas que hay en el plantel para cualquier eventualidad y pensando en el mediano plazo. Daniel Cataño, quien arribó del Deportivo Pasto, es uno de los llamados a tomar las riendas, pero todavía no logró mostrar todo su potencial, aunque el DT confía en sus capacidades.

El regreso a la competencia de Yairo Moreno será otra opción para DIM, ya que es rápido, fuerte en el hombre a hombre, explosivo y le pega bien de afuera del área. El nacido en Necoclí tiene en su contra la falta de ritmo, pues no suma minutos desde el partido de ida de los cuartos de final de la Liga I frente a Deportivo Cali.

Eduard Atuesta por su buen manejo de la pelota y juventud, como también Mauricio Molina por su talento y experiencia, son otros dos que pueden dar una mano al Medellín, que cuenta con poco tiempo: el jueves recibirá a Racing Club (Argentina) en el cotejo de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana y deberá revertir el 3-1 de la ida, el domingo hará lo propio con Cortuluá en Liga II y la próxima semana visitará a Deportivo Pasto en Copa Colombia.

Redacción Futbolred

Medellín