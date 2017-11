Medellín se impuso 3-1 a Alianza para ilusionarse con cupo a cuartos

0







En compromiso de la fecha 19 de la Liga II que se disputó en el estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín superó 3-1 a Alianza Petrolera con dos mitades totalmente opuestas: de 45 minutos muy grises, pasó a otros 45 con contundencia en el ataque para seguir soñando con la clasificación.

El irregular momento que atraviesa el ‘poderoso’ hizo que la hinchada expresara su inconformidad con cánticos desde el arranque del partido. El primer acercamiento fue para el cuadro visitante con Yúber Asprilla, quien apareció de frente a David González y se perdió el tanto por su remate defectuoso.

Los dueños de casa quisieron generar situaciones de peligro en los predios de Liborio Sánchez; sin embargo, carecieron de claridad. En cambio cada acción ofensiva de los ‘petroleros’ causó zozobra: César Arias quedó mano a mano con el arquero, que salvó su valla de la caída con su rápido achique.

El duelo no tomó vuelo por las múltiples infracciones, pero Asprilla exigió nuevamente la respuesta del guardameta local. Una escapada de Leonardo Castro por derecha y su centro que no encontró receptor en el área fue una de las opciones de los rojos antes del entretiempo.

Daniel Cataño eludió a tres contrarios y cuando se aprestó para disparar, Édinson Toloza se interpuso y concluyó erróneamente la jugada. El segundo tiempo empezó con la misma tónica: los de Barrancabermeja contaron con dos chances con Estéfano Arango, que se fue apenas fuera, y un tiro libre de Roger Torres que se estrelló en el palo del arco de González.

El elenco paisa casi celebró con el intento de John Hernández tras la salida de Sánchez, no obstante, no concretó. Una mejor actitud se vio plasmada con el desahogo que llegó al minuto 17: Toloza ganó por la derecha y asistió a Castro, que puso el 1-0 con un taco que no logró evacuar el cancerbero. El ex Junior creció en su nivel y lo reflejó con la anotación del 2-0 a pase de Juan Fernando Caicedo, sobre el 22.

El plan del entrenador Juan Cruz Real se modificó con la desventaja y las lesiones: Diego Barreto reemplazó a Romir Balanta, quien a su vez había sustituido a Asprilla. Los dos dejaron la cancha por molestias y Barreto obligó a González a volar. El cotejo se tornó de ida y vuelta, sin pausa.

Jonathan Lopera decretó el 3-0 con un golazo a saque del portero y Barreto inmediatamente marcó el descuento. Medellín se repuso a la caída 2-0 con América y con el fundamental triunfo, sumó 23 puntos que lo metieron en la pelea por el tiquete a los cuartos de final, aunque depende de otros resultados.

Síntesis

Deportivo Independiente Medellín 3-1 Alianza Petrolera

Deportivo Independiente Medellín: David González (7); Jonathan Lopera (6), Santiago Echeverría (5), Hernán Pertuz (6), Sebastián Macías (5); John Hernández (6), Didier Moreno (6); Daniel Cataño (6), Édison Toloza (7); Juan Fernando Caicedo (5) y Leonardo Castro (6).

Cambios: Gerson Valencia por Édinson Toloza (28 ST), Eduard Atuesta por John Hernández (30 ST) y Mauricio Molina por Leonardo Castro (35 ST).

D.T.: Ricardo Calle (e).

Alianza Petrolera: Liborio Sánchez (6); Yhormar Hurtado (5), Luciano Ospina (6), David Valencia (5), Cristian Flórez (6); Nicolás Palacios (6), Freddy Flórez (6); Roger Torres (6), Estéfano Arango (6); Yúber Asprilla (6) y César Arias (6).

Cambios: Romir Balanta (5) por Yúber Asprilla (1 ST), Diego Barreto por Romir Balanta (19 ST) y Jonathan Álvarez por Freddy Flórez (26 ST).

D.T.: Juan Cruz Real.

Goles: Leonardo Castro (17 ST), Édinson Toloza (22 ST) y Jonathan Lopera (28 ST), para Medellín. Diego Barreto (30 ST), para Alianza.

Amonestados: Santiago Echeverría (24 PT), Jonathan Lopera (36 PT), Didier Moreno (8 ST) y Juan Fernando Caicedo (13 ST), de Medellín. David Valencia (33 PT), Liborio Sánchez (6 ST) y Nicolás Palacios (11 ST), de Alianza.

Expulsados: no hubo.

Figura: Édison Toloza (7).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 13.127 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: Lisandro Castillo (6).

