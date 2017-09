'Medellín se desesperó muy rápido en el segundo tiempo': J.J. Peláez

0







Actualizado hace 2 dias

Desde el clásico de la fecha 10 de la Liga II en el que superó 1-0 a Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín no ganó en condición de local en tres cotejos. El ‘poderoso’ cayó 1-2 con Rionegro Águilas en compromiso de la jornada 13, se quedó en 19 unidades y puso en peligro su lugar dentro de los ocho clasificados a los cuartos de final.

“La historia de este partido va a decir que perdimos con el último. El que lo vio, quizás tiene otra opinión. Medellín se desesperó muy rápido en el segundo tiempo, perdió el orden táctico defensivo y le dio posibilidades al contrario. Hubo pasajes interesantes en los primeros 20 minutos y después se volvió demasiado pasivo. No voy a culpar al árbitro (Alexánder Ospina) del resultado, pero sí fue complaciente en la demora en la reiniciación del juego”, expresó Juan José Peláez.

El director técnico admitió que el elenco rojo tiene problemas en definición que se hicieron evidentes a lo largo del encuentro; sin embargo, así como sus dirigidos fallaron en varias ocasiones, también tuvieron la mala suerte de los tres remates que pegaron en los palos del arco custodiado por Roque Cardozo, una de las figuras de la tarde para su escuadra.

“Nos dolió el resultado porque pensamos otra cosa. En el análisis frío Medellín no jugó mal, jugó bien mucha parte del partido y creó situaciones de gol. A los goleadores hay que esperarlos, están ahí: Leonardo Castro tuvo dos, también Juan Fernando Caicedo, Yairo Moreno, Didier Moreno y otros. Hay que calmar a los jugadores, estimularlos, respaldarlos y a los encargados de esos últimos 30 metros hacerles trabajos en la cacha. Aunque eso no es suficiente, también va en la cabeza”, agregó Peláez.

El timonel no le sacó el cuerpo a los interrogantes acerca de su supuesta mala relación con el mediocampista Mauricio Molina, quien no fue tenido en cuenta para el duelo de la tarde del sábado ni siquiera entre los suplentes. Aceptó que su no convocatoria no se debió a factores futbolísticos, sino a inconvenientes en cuanto a la convivencia del plantel.

“Lo de ‘Mao’ no es personal con Peláez, es un tema de respeto mutuo del ídolo hacia sus compañeros, al cuerpo técnico y viceversa. Eso es lo que todavía no está claro y se está aclarando, yo soy un moderador. Es algo que viene acumulado del torneo anterior: hay un tema de egos, de rencillas y de celos que no solucionaron en su momento quienes les correspondía y todo eso me está tocando a mí. No puedo pasar por encima de los jugadores, de un grupo que está claro en sus exigencias para corregir. Ojalá esto se reoriente y haya disposición de parte y parte. Espero que se solucione lo más pronto posible”, concluyó el DT.

Redacción Futbolred

Medellín