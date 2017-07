Medellín, por un buen debut en Liga II cuando reciba a Millonarios

0







Deportivo Independiente Medellín y Millonarios se enfrentarán este sábado en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:35 p.m., en un llamativo duelo de la primera jornada de la Liga II. El ‘poderoso’ necesita hacerse fuerte en casa y ante su público, para iniciar con pie derecho el torneo y dejar atrás la derrota 3-1 con Racing Club (Argentina) en la Copa Suramericana.

La única duda el entrenador Juan José Peláez en el once titular es la presencia o no de Valentín Viola, quien acarrea una contractura hace varios días. Si el delantero no se recupera, su puesto lo ocuparía Luis Carlos Arias. Jonathan Lopera sería lateral por derecha, Yulián Gómez por izquierda y debutaría el zaguero argentino Santiago Echeverría junto a Andrés Mosquera.

“No es el estado ideal, pero creo que en eso estamos en igualdad de condiciones en el fútbol colombiano. Esperemos que Medellín, como local, muestre más seguridad en lo defensivo y no haya perdido su capacidad ofensiva. Implementamos algunas cosas y ojalá que los jugadores hayan asimilado las diferentes posturas”, manifestó el timonel del elenco rojo.

Peláez aceptó que la nómina todavía no está en plenitud en cuanto a la condición física y que le tomará cerca de dos meses conseguirlo. Sin embargo, mantiene un diálogo constante con cada uno de los futbolistas para que entiendan y apliquen en la competencia lo que se trabajó en los entrenamientos de la pretemporada.

“Que todo el mundo se ponga el overol cuando se pierda la pelota porque acá no hay espacio para los vagos y que todos se vuelvan una alternativa para el que tiene el balón, así sea el defensa desde atrás. Un buen equipo, entiendo yo, es el que más posibilidades de pase le da al que tiene la pelota”, agregó el estratega antioqueño.

Por otro lado, destacó las virtudes del conjunto que orienta Miguel Ángel Russo al que consideró muy vertical y con salida rápida por las bandas, por lo que Medellín deberá hacer superioridad numérica en las distintas zonas. “Es un equipo que cumple un proceso y lleva seis meses con su entrenador. Nos va a examinar muy bien”, concluyó.

Leonardo Castro, quien sería el único referente en el ataque, anhela que el arranque sea con anotación para hacer respetar su escenario, darle la alegría de los tres puntos a la hinchada y tomarse confianza para lo que viene en el semestre, después de ocho meses complicados por una lesión de ligamentos cruzados.

“Me siento bien y al cien por ciento. Con Viola y (Édinson) Toloza tengo a dos compañeros que son fuertes, saben con el balón y nos podemos ir rotando de acuerdo al que mejor se sienta por el costado. La idea es armar ese trío y marcar gol, no importa quién lo haga”, aseguró el nacido en El Tambo, Cauca.

Alineación probable:

Independiente Medellín: David González; Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría, Yulián Gómez; Eduard Atuesta, Didier Moreno; Édinson Toloza, Christian Marrugo, Luis Carlos Arias (Valentín Viola); Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag