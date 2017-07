Medellín, por tercer triunfo consecutivo cuando se enfrente a Huila

0







Deportivo Independiente Medellín recibirá a Atlético Huila en compromiso de la tercera fecha de la Liga II en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:00 p.m. de este miércoles. El ‘poderoso’ apunta a lograr tres triunfos en línea después de imponerse a Deportivo Pasto en Copa Colombia y Envigado Fútbol Club.

El timonel, Juan José Peláez, adelantó que el once inicialista sería el mismo que venció 0-2 al cuadro naranja, excepto por un cambio: Édinson Toloza estaría desde el arranque en lugar de John Hernández. Christian Marrugo disputaría su último cotejo con el conjunto antioqueño y Juan Fernando Quintero podría ser alternativa.

“Todos sabemos lo importante que es Juan y el hecho de que esté de vuelta. Es un jugador fundamental en la medida que lo sepamos aprovechar, que juguemos a lo que él nos puede generar. Tiene muy buena capacidad y mucha experiencia”, manifestó Andrés Mosquera, titular al lado de Santiago Echeverría.

La pareja de zagueros centrales cuenta con la confianza del cuerpo técnico y del plantel, que se ha visto reflejada en destacadas presentaciones y el arco en cero de David González en dos duelos. Para Andrés, eso se debe a la labor realizada desde el arribo de Peláez y sus colaboradores en junio.

“Santiago y yo nos estamos complementando de buena manera. Yo aprovechando sus fortalezas y él las mías. Seguimos sumando unidades de entrenamiento que nos ayudan a conocernos y compenetrarnos mejor. Estamos haciendo un gran trabajo y en la parte defensiva hemos crecido”, expresó Mosquera.

El ‘4’ del DIM aseveró que el partido contra los ‘opitas’ lo asumen con la misma responsabilidad porque tienen la obligación de buscar la victoria en condición de locales. Las claves serán mantener esa seguridad atrás y la eficacia en las opciones de gol para que Leonardo Castro vuelva a anotar.

“A pesar de que cambió de técnico, Huila conformó un gran grupo y mantuvo jugadores del semestre pasado. Andrés Ricaurte, desde su posición, se hace importante con el manejo de la pelota y tiene referentes en el ataque como Sergio Almirón; Omar Duarte y Yessy Mena son rápidos. Esperamos estar a la altura”, cerró.

Con caras nuevas, Huila visita al Medellín

Atlético Huila buscará este miércoles en el estadio Atanasio Girardot recuperar el terreno cedido en su casa en la fecha pasada, cuando visite a las 6:00 p.m. al Independiente Medellín, válido por la tercera jornada de la Liga II-2017.

Si bien es cierto que el comportamiento futbolístico del equipo en las dos primeras fechas del torneo deja tranquilo al técnico Néstor Craviotto, también tiene claro el estratega argentino y el grupo de jugadores que a ello debe sumarse los resultados.

“Cada día me deja más tranquilo el comportamiento del equipo pese a las pocas sesiones de trabajo que tenemos en lo colectivo, pero el fútbol es sencillo aquí y en cualquier lado y eso se tiene que ver reflejado en puntos, de lo contrario no te sirve”, anotó el DT Craviotto, quien viaja a la capital antioqueña con la firme convicción de sumar los tres puntos aunque no deja de reconocer las virtudes del rival-

“Yo no voy a descubrir al Medellín, es uno de los grandes de Colombia y del continente y sabemos a quién nos enfrentamos, pero nosotros tenemos lo nuestro, los hicos están jugando buen fútbol y espero simplemente que podamos aplicar todo lo que hemos venido haciendo”, recalcó Craviotto.

Omar Duarte y Carlos Ramírez serían novedades

Durante el poco trabajo que tuvo el equipo luego del empate frente al Deportivo Cali, el técnico aun maneja algunas dudas en torno al posible sustituto del expulsado Edison Palomino. Sin embargo el técnico maneja las opciones de Omar Duarte y Yessy Mena en primera instancia, aunque tampoco descarta el debut de Leonardo Lázaro, el hombre que llegó del Unión Magdalena.

También podría darse una novedad en el cuatro posterior y sería el regreso de Carlos Andrés Ramírez, quien pagó fecha de suspensión, aunque en aras de ser justos, impecable ha sido el trabajo del central Eddy Segura, de gran comportamiento frente al cuadro ‘azucarero’.

Alineaciones probables:

Independiente Medellín: David González; Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría, Yulián Gómez; Eduard Atuesta, Didier Moreno; Édinson Toloza, Christian Marrugo, Daniel Cataño; Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andres Felipe Correa, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Omar Duarte, Sergio Almirón y Jorge Ramos.

D.T.: Néstor Craviotto.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag

José Diego Cardoza Sánchez

Deportes El Tiempo

Neiva