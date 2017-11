Medellín no pasó del 0-0 con Nacional y quedó fuera de los cuartos

0







Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín no se sacaron ventajas en el clásico 296 de su historia que se disputó en el estadio Atanasio Girardot; no obstante, el tanteador 0-0 significó la eliminación del conjunto rojo de las fases definitivas de la Liga II porque no hizo su trabajo, a pesar de depender de su propio resultado.

En su regreso a la formación titular del ‘poderoso’, Juan Fernando Quintero quiso asumir las riendas en la mitad. El primer acercamiento fue un remate de media distancia del volante que se fue apenas desviado, sobre el minuto 5. El verde apostó a la seguridad en la entrega del balón para conectarse con Dayro Moreno.

El tolimense tuvo una buena oportunidad para abrir el marcador, pero disparó a las manos de David González. La más clara antes del cuarto de hora llegó en una acción colectiva que definió el delantero, sin embargo, el juez de línea Alexánder Guzmán sancionó correctamente el fuera de lugar.

Con el correr del reloj, el local se apropió del esférico y se acercó con peligro a los predios del contrario. Daniel Bocanegra habilitó a Luis Carlos Ruiz y el intento del samario no fue gol por un desvío en el camino. DIM se sacudió del asedio con más ganas que precisión y Didier Moreno tuvo el tanto, mas Bocanegra lo evitó.

En el 41, Andrés Rentería desaprovechó una opción inmejorable tras un rebote en González y envió la pelota por arriba del arco. Con el empate parcial entre los elencos antioqueños y el triunfo 1-0 de Jaguares sobre Rionegro, el rojo perdía su puesto en los ocho por una unidad: 28 por 27.

El segundo tiempo arrancó con Dayro buscando espacios para sorprender por el costado izquierdo y Medellín consciente de su necesidad de ganar para no quedarse afuera de los cuartos. Quintero intentó contagiar a sus compañeros y se recostó por la derecha para enganchar para su pierna hábil.

En el minuto 17, Yairo Moreno estrelló la redonda en el palo izquierdo del pórtico de Franco Armani y la respuesta fue inmediata: Dayro quedó con la valla a su disposición y el cierre de Andrés Felipe Álvarez evitó el festejo de los seguidores del actual campeón. El encuentro tomó vuelo.

El visitante se salvó de la anotación de Moreno o Ruiz gracias a la intervención de Rodrigo Erramuspe, y del remate desviado de Bocanegra. Macnelly Torres, de muy poca figuración en el trámite, exigió la respuesta de González para mantener con vida a su equipo. Edinson Toloza tuvo la chance de darle la clasificación a los suyos y dilapidó la ocasión de ser el héroe.

Los minutos finales estuvieron muy candentes en el Atanasio, pues Didier fue expulsado por darle un cabezazo a Ronaldo Lucena. En el 'verdolaga' vio la tarjeta roja Dayro por empujar al mediocampista del DIM. Otro jugador que tampoco terminó el partido fue Mauricio Molina por protestar las determinaciones del central.

Fue 0-0 y el triste cierre de una temporada para el olvido de Medellín que nunca recompuso el camino en el semestre y lo pagó muy caro. Nacional, por su parte, sumó 38 puntos para ser cabeza de serie en la liguilla.

Síntesis

Atlético Nacional 0 – 0 Deportivo Independiente Medellín

Atlético Nacional: Franco Armani (6); Carlos Cuesta (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (6); Daniel Bocanegra (6), Diego Arias (6), Raúl Loaiza (5); Luis Carlos Ruiz (5), Macnelly Torres (5), Andrés Rentería (5); Dayro Moreno (6).

Cambios: Ronaldo Lucena por Raúl Loaiza (26 ST) y Arley Rodríguez por Andrés Rentería (38 ST).

D.T.: Juan Manuel Lillo.

Deportivo Independiente Medellín: David González (6); Elacio Córdoba (6), Rodrigo Erramuspe (6), Hernán Pertuz (6), Andrés Felipe Álvarez (6); John Hernández (5), Didier Moreno (5), Eduard Atuesta (5); Yairo Moreno (5), Juan Fernando Quintero (6); Leonardo Castro (6).

Cambios: Édinson Toloza por John Hernández (26 ST), Daniel Cataño por Yairo Moreno (36 ST) y Mauricio Molina por Elacio Córdoba (42 ST).

D.T.: Ricardo Calle (e).

Goles: no hubo.

Amonestados: Raúl Loaiza (26 PT), Macnelly Torres (38 PT), Andrés Rentería (43 PT) y Felipe Aguilar (19 ST), de Nacional. Elacio Córdoba (19 PT), Hernán Pertuz (14 ST), Rodrigo Erramuspe, (38 ST), Leonardo Castro (40 ST) y Mauricio Molina (45+1 ST), de Medellín.

Expulsados: Dayro Moreno (45+1 ST), de Nacional. Didier Moreno (45+1ST) y Mauricio Molina (45+5 ST), de Medellín.

Figura: Daniel Bocanegra (6).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 26.058 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: John Hinestroza (6).

