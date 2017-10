'Me siento cómodo en Bogotá y con la gente de Millonarios': Russo

0







Actualizado hace 25 minutos

Una de las mejores noticias de Millonarios para esta fase final de la Liga II-2017 es la renovación de Miguel Ángel Russo como técnico azul, donde estará, inicialmente, hasta el 2019.

La continuidad del argentino era un tema que estaban hablando él y el Enrique Camacho, presidente del club, desde final del semestre pasado, por lo que se veía cerca la continuidad en el banquillo.

“Me siento cómodo en Bogotá y con la gente de Millonarios. Me gusta desarrollar y entendí que este era el momento, lo hago porque estoy cómodo y bien… porque me gusta todo esto”, dijo el técnico.

Si bien este semestre aún no ha logrado la clasificación, sí está muy cerca de lograrlo, tal como lo hizo en la Liga I-2017, en la que estuvo cerca de la final.

“En todo esto influyó lo bien que me siento, en cómo me han aceptado en el club, cómo me manejo en la ciudad y los amigos que ahora fomento mucho más. Siempre para mí es una superación profesional todo esto, sé que es más alto el listón y habrá que cumplir muchas expectativas, pero es lo que me gusta y estamos para esto”, añadió el DT.

Sobre la llegada de posibles refuerzos, pues algunos han hablado de acercamientos con Juan Fernando Quintero o Santiago Montoya, el entrenador señaló que “entiendo la ansiedad y que hayan un montón de hombres que se barajan, pero cuando digamos algo va a ser de forma oficial, lo demás son rumores”.

Por ahora, el ‘embajador’ tendrá que preocuparse en el próximo partido, que será contra Cortuluá, el próximo domingo a las 7:45 p.m.

Redacción Futbolred