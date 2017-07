'Me siento bien con todos mis compañeros en zona de volantes': Castro

0







Álex Castro, volante por izquierda, llegó procedente del Alianza Petrolera, donde el semestre anterior fue una de las grandes figuras.

“Quedé muy triste por el resultado ya que Deportivo Cali hizo todo para lograr un triunfo en el compromiso anterior”, comentó. “Nos faltó eficacia, también fue que Cuadrado estuvo en una de las grandes noches y saco muchos balones”, añadió.

Con referencia a su forma de jugar y de manejarse en la cancha, Castro explicó: “el profe nos pide constantemente rotación, no solo como se empieza por izquierda, también cerrarse como un volante diez, caer como un nueve, lo mismo de tratar de desequilibrar por el costado derecho”, expreso Alex a la prensa en Pance.

Interrogado sobre cómo se ha compenetrado con los demás volantes creativos del equipo dijo: “la verdad es bueno estar con estos compañeros, y lograr jugar con uno u otro, son jugadores diferentes pero con su talento y manejo de balón, se siente uno a gusto estar dentro del terreno de juego con ellos... Me he sentido muy bien, ya he tenido la oportunidad de jugar con cada uno de ellos, y me he ido comprendiendo cada vez más, en lo que es el juego de cada uno”.

La banda, según dijo, es su sitio natural: “esta es una de mis características, jugarme el duelo por las bandas, lograr asistir a mis compañeros y poder sacar a Miguel y a Jefferson como goleadores”, dijo.

Indagado sobre Cortuluá, el rival en la cuarta fecha, Castro dijo: “hemos estudiado muy bien al equipo corazón, sabemos que tenemos que ir a conseguir esos tres puntos que perdimos en casa”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol