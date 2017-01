"Me quiero quedar, no veo mi futuro fuera del Medellín": 'Mao' Molina

0







Mauricio Molina mantiene la ilusión de hacer parte del Deportivo Independiente Medellín, por lo menos seis meses más, así como los hinchas anhelan ver a su ídolo defender los colores del equipo en el regreso a la Copa Libertadores.

El volante se presentó con normalidad a la pretemporada, pero no ha firmado la renovación de su contrato. “A primera impresión, hay buena voluntad de las partes para que yo continúe, tanto de los directivos como del cuerpo técnico”, dijo el jugador, de 35 años.

Sin embargo, el deportista expresó que, al igual que sus compañeros, estará bajo evaluación de Luis Zubeldía y sus colaboradores durante cuatro días. Después de eso, conocerá la decisión del estratega de si contará o no con él en 2017.

“Yo me quiero quedar, no veo mi futuro fuera del Medellín y no me he planteado otras situaciones. Me siento con fuerzas, capacitado para seguir aportando. Creo que si no es para continuar, sería un poco tarde para buscar otro club”, agregó Molina.

Si el argentino tomará la determinación de no contar con sus servicios, Mauricio estará igualmente agradecido por la oportunidad de regresar al DIM e integrar el plantel que consiguió la sexta estrella, después de tres finales perdidas.

Igualmente, ‘Mao’ dejó claro que es consciente que en caso de seguir en el ‘poderoso’, tendrá que luchar por un puesto en la formación titular y agregó que a su edad, tras 20 años de carrera, no exigirá ser inicialista.

Por otro lado, se refirió al tema de la conformación del plantel: en su opinión, hay elementos para soñar. “Esta es la base que quedó campeona, competitiva y fuerte. Para mi gusto, tenemos la capacidad de hacer un buen papel en Libertadores”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag