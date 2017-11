'Me pongo en los zapatos de los hinchas y los entiendo': D. González

0







Deportivo Independiente Medellín entrena con la mirada puesta en el compromiso de la fecha 20 de la Liga II contra Atlético Nacional. El rojo está obligado a sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificar a los cuartos; sin embargo, dependerá de otros marcadores pues alcanzaría 29 puntos.

David González, uno de los capitanes del ‘poderoso’, habló de su presente. “Es lo más normal del mundo que un grupo esté tocado y caído después de perder una final, no es fácil. La gente dice que es preferible no llegar a esta instancia que hacerlo y perder. No lo comparto: poder disfrutar y jugar una final vale mucho, perderla duele demasiado”, señaló.

Y es que el traspié 2-0 con Junior en el estadio Metropolitano, que selló el 3-1 del resultado global a favor del elenco barranquillero en la definición de la Copa Colombia, fue un golpe más al malherido conjunto antioqueño que vive una segunda parte de la temporada muy diferente a la que se planteó en junio con el arribo del cuerpo técnico de Juan José Peláez.

“Hay que aprender a mirar las dos caras del juego, unas veces se gana y otras se pierde. Debemos aceptarlo y que la derrota le avive a uno ese fuego interno para resarcirse y ganar campeonatos. A lo largo del semestre lo que más nos ha costado es concretar: se crean buenas opciones, pero no las terminamos bien. No es un secreto que también nos hicieron muchos goles”, reconoció González.

El guardameta fue autocrítico y analizó los recientes cinco meses. Consideró que los encuentros de la Copa Suramericana frente a Racing Club (Argentina) apuntaron a un camino que los integrantes del DIM no esperaban y que después fue difícil de revertir. Para David, son varios los culpables y aseveró que entiende el malestar de los aficionados.

“Yo me pongo en los zapatos de los hinchas y los entiendo. Uno como hincha cuando ve que su equipo en los últimos tres o cuatro años ha agarrado un rumbo distinto, pelea finales y ha dado alegrías, aunque no tantas como se hubiera querido y ve que este año puede no dárselas, se siente. Como hincha del equipo también me duele; el semestre ha sido de altibajos, pero han sido más bajos que altos”, expresó.

Y continuó: “Las definiciones por penales (en Copa) fueron muy emotivas, pero se dieron a raíz de partidos que no dejaron mucho. Tenemos la última posibilidad de cambiar esa imagen ante Nacional, que está acostumbrado a ser líder y va a querer dejarnos afuera. Tendremos que sufrir por ganar para pasar a la liguilla”, cerró.

