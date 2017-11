'Me ponen un hombre a marcarme como si fuera Messi': A. Henríquez

0







Actualizado hace 2 horas

Después de las derrotas consecutivas y en condición de visitante de Atlético Nacional con Deportivo Cali y Tigres, por marcador de 1-0, en el plantel del vigente campeón hubo espacio para la autocrítica. El nivel mostrado en esos encuentros estuvo lejos del de los cinco anteriores y los deportistas lo reconocieron.

“Quedamos muy tristes porque veníamos bien y en estos dos últimos partidos no jugamos bien. Nos da bronca porque no podemos tener tantos altibajos. Estamos trabajando y creemos en lo que hacemos; hablamos de lo que pasó y que no puede volver a suceder: somos un equipo con jugadores de trayectoria y perder dos partidos seguidos nos tiene que doler”, expresó Alexis Henríquez.

Para el zaguero del verde paisa la gran falla estuvo en que no plasmaron lo que se realiza cada día en los entrenamientos con la seguridad en el manejo y la entrega del esférico, por lo que le dieron oportunidades a los rivales de sacar provecho gracias a sus futbolistas rápidos y hacerles daño en los contragolpes, siendo más eficaces.

“No puede ser posible que estemos solos, que no nos estén apretando y regalemos la pelota. Ojalá a partir del sábado todo cambie por el bien de nosotros. Si me sintiera incómodo con la línea de tres se lo diría al ‘profe’ (Juan Manuel Lillo) sin ningún problema. Cuando las cosas no salen es porque hacemos lo que no está en nuestro juego”, aceptó el samario.

Henríquez, quien afirmó que no se referirá más al pedido para que el torneo termine el 10 de diciembre, pues la decisión ya está en manos de Acolfutpro y la Dimayor, aseguró que en el grupo son conscientes de la estrategia de los contrarios para evitar que él sea el pilar en el inicio y salida desde el fondo.

“Es claro en que en todos los partidos me ponen un hombre ahí a marcarme personalmente. Yo le he dicho a varios que es como si estuvieran marcando a (Lionel) Messi, pero son estrategias de los técnicos y no he sufrido. El único partido que me vi así medio medio fue el de Manizales (contra Once Caldas) porque perdimos el balón saliendo”, bromeó y explicó.

Finalmente, el defensor señaló que derrotar a Deportivo Independiente Medellín sería fundamental por lo que implica ese cotejo. “Por nuestra gente y por nosotros queremos triunfar; sabiendo que si ganamos y se dan otros resultados, ellos pueden quedar afuera y sería muy importante. Perdimos el anterior clásico (1-0) y podemos perder otro”, remató.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag