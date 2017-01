"Me pondré una camiseta de mucho peso": Juan Camilo Hernández

0







Es indudable que el año 2017 augura un sólido e interesante producto futbolístico en Colombia. Uno de los ingredientes de esta propuesta es el regreso a la primera categoría después de cinco años de América de Cali, habitual protagonista del fútbol profesional colombiano y suramericano.

Los ‘diablos rojos’ en su conformación del grupo de jugadores dará el primer paso en su sostenimiento definitivo en la primera categoría, oficializó la ya conocida llegada de la figura del Torneo Águila y del equipo ‘matecaña’ en el pasado 2016 de Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, quien firmó mínimo por seis meses con el equipo ‘escarlata’.

En charla con FUTBOLRED, Juan Camilo comentó sus sensaciones relacionadas a esta importante etapa en su carrera, asimismo, confesó que la posibilidad de ampliar por el año completo su vínculo con América, está firme.

“Estoy muy contento, cada fin de semana veía la Primera División y me veía jugando ahí, la luché y lo logré, no me esperaba que fuera en un equipo tan grande pero debo asimilarlo y demostrar por qué me dieron la confianza”, mencionó Hernández.

Refiriéndose a la posibilidad de jugar con América todo el 2017, el delantero exPereira aclaró que lo importante es dar todas sus capacidades en el rojo.

“Veo muy probable la idea de ampliar el contrato, no sé de qué dependa pero mi plan es jugar bien con América, si Granada accede a la idea de quedarme otros seis meses me pondría contento, quiero estar en América un buen rato para llegar bien preparado a España”, confesó.

Con apenas 17 años, Juan Camilo ya pertenece al Granada de España, pero por no cumplir con la mayoría de edad, está obligado a jugar mínimo una temporada más en Colombia antes de su periplo español. América según él, fue la decisión correcta.

“Me pondré un camiseta de mucho peso que toca defenderla a muerte, llego a una institución con mucha responsabilidad, fue un paso acertado en mi carrera”, ratificó Hernández.

“A mi edad, a pesar de haber conseguido cosas, no he ganado nada, el camino es muy largo, debo mantener la humildad y creer en el apoyo y consejos de mis padres, ahora en un grande como América debo demostrar lo hecho hasta el momento”, añadió.

Por sus cualidades futbolísticas, era más que satisfactoria su llegada al equipo ‘escarlata’, pero sus obligaciones con la Selección Colombia Sub-20, puntualmente el Suramericano que se jugará del 18 de enero al 11 de febrero en Ecuador y ante una eventual clasificación de Colombia, el Mundial de esa categoría a disputarse en Corea del Sur del 20 de mayo al 12 de junio del año 2017, generaron incertidumbre en el entorno rojo.

“Estaba la duda de llegar por la clasificación al Mundial, pero don Tulio me dio esa confianza de estar acá, se arriesgó conmigo, yo sólo quiero jugar para agradecer la confianza, me pasan muchas cosas por la cabeza pero en la selección y acá lo entregaré todo de mí”, recalcó el nuevo delantero americano.

Juan Camilo es un atacante muy ágil, virtuoso con el regate, veloz con el balón y acertado en la definición, a pesar de su 1.75 cm. de estatura, es muy fuerte en el juego aéreo, virtud según él generada por su fortalecimiento físico. Igualmente, es sensato al reconocer que debe mejorar sus obligaciones defensivas.

“Este año mejoré mucho en la tranquilidad, mi juventud me llevaba a ser muy ansioso, pero con la acumulación de partidos potencié mi lectura del juego, soy consciente que me falta mucho por aprender, pero qué mejor forma que en este gran club, con estos grandes jugadores”, puntualizó Hernández.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1