'Me hablaron de Rodallega o 'Teo', pero esto es lo que hay': Maturana

Después de 19 años, Francisco Maturana volvió a dirigir en el fútbol colombiano. Su debut, este domingo, dejó un sin sabor por la derrota de su equipo, Once Caldas, 1-0 frente a Tigres en la primera fecha de la Liga II-2017.

Con 30 días de trabajo, el equipo de Manizales no mostró un buen rendimiento en lo colectivo, solo se destacó el mediocampista Michael Ortega, que por momentos intentó ser el gestor de juego.

“Estos partidos son un material importante para conocernos, tanto para que el equipo empiece a respondernos a nosotros como a la sensibilidad de la ciudad”, sostuvo Maturana.

Las críticas no se hicieron esperar y ante el interrogante sobre los reclamos de la hinchada por la falta de trabajo, el DT afirmó que “Yo a la hinchada y a los periodistas los respeto, pero lo que digan no es mi problema”.

De entrada, se notó incómodo al entrenador en las respuestas en la conferencia de prensa que brindó. No solo por el rendimiento de su escuadra durante el partido, sino por la conformación del plantel del ‘blanco-blanco’.

“Lo primero es que no me siento bien, el producto no es digerible. Pero ya entrar en detalles sería un acto de deslealtad, tanto con los jugadores como con los directivos”, afirmó el estratega chocoano.

Justo esta respuesta fue el paso para que la consulta obligatoria se hiciera. ¿Faltaron refuerzos para el equipo?

“En el momento que yo vine estaba ilusionado con un proyecto de éxito. Al principio, con el presidente hablamos de refuerzos como Adrián Ramos, Rodallega o ‘Teo’, me fui emocionando; pero esto es lo que hay”, dijo el DT.

Además, ‘Pacho’ Maturana agregó que, por su edad y experiencia, no esperaba llegar a un equipo que solo pretendiera pelear para entrar a los ocho finalistas. Contrariado, no dudó en manifestar su malestar.

“Acepté porque el proyecto me ilusionó, venía de gente que es ganadora y que ha ganado. Por este motivo, pensé que tenían la misma ambición mía de salir campeones”, concluyó el técnico.

¿Puerta abierta para una pronta salida? Solo el tiempo lo dirá, pero la certeza es que Maturana se encuentra inconforme, y con cierto grado de malestar, por la no contratación de jugadores que le prometieron.

