'Me dio la sensación de que regalamos dos puntos': Julio Comesaña

Actualizado hace 22 minutos

Junior una vez más dejó perder escapar la posibilidad de ser los líderes de la Liga y empató 2-2 con Rionegro Águilas en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aunque jugó con su nómina estrella, Julio Comesaña vio cómo se le escapó el triunfo a su equipo en el último minuto del partido y, en la rueda de prensa, mostró su disgusto por el resultado.

“Otra vez increíblemente quedó demostrado que no estábamos en el aquí y el ahora haciendo presencia. Yo no acepto un equipo que tenga que terminar ganando 2-1 de esa manera, nosotros tenemos que terminar ganando 2-1 con circulación de pelota rápida, con energía, con dinámica y siempre pensando que podemos hacer el tercero. Ese final de partido no me gustó”, expresó el entrenador.

Con el marcador a su favor y con el reloj marcando la postrimería del partido, Comesaña mostró su inconformismo por haber empatado un partido que casi era de ellos y con eso dejar escapar el liderato una vez más.

“Lo de hoy no me deja preocupación, pero me dio la sensación de que no teníamos consciencia clara de lo que estábamos jugando. Me dio la sensación de que regalamos 2 puntos, esa es la sensación que me quedó”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la programación de los partidos de cuartos de final, semifinal y la final, el uruguayo fue tajante con su respuesta: “Ya sabemos que es así y nos toca jugar, así quedó el calendario”.

Para la fase final de la Liga, el entrenador espera que su equipo retome el buen camino de todo el semestre, pues ahora tendrán partidos cruciales en la búsqueda del triplete.

Redacción Futbolred