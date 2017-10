Mal estado de la cancha de El Campín: ¿Más que un problema estético?

0







La cancha del Campín durante el encuentro disputado entre Millonarios y Once Caldas de este domingo presentó condiciones que dejaron mucho que desear.

El césped que plantaron, traído del Campincito, no tuvo el tiempo suficiente para adherirse y se levantó de manera constante durante el juego Millonarios vs. Once Caldas.

En el costado del arco norte, fue notorio el remache de césped nuevo que se distinguía de la gramilla anterior.

Durante el descanso, personal encargado del cuidado de la grama entró al campo de juego y empezó a pisar aquellas partes del terreno que se le levantaron durante los primeros 45 minutos.

Los protagonistas se quejaron del campo. “Los jugadores se caían mucho y tenía que ver con el estado húmedo de la cancha. Nos costó hacer las transiciones de defensa a ataque, no las hicimos como queríamos. Igual nos caímos mucho, estaba húmedo el césped y nos costaba afirmarnos. Le teníamos que dar un toque más al balón”, afirmó Miguel Ángel Russo, DT de Millonarios sobre el estado de la grama del estadio El Campín.

“Esta noche en el Campín, a los 15 minutos los jugadores estaban buscando guayos distintos, entonces uno dice: ¿esto qué es? Esa cantidad de pases malos al principio pensaba que era el campo porque se quejaban de la cancha, pero no creo que esa sea la respuesta a la mala entrega del balón. Hay muchos jugadores que han jugado en campos peores, entonces eso no puede ser una disculpa, yo creo que hay de todo un poquito”, sotuvo Francisco Maturana, técnico de Once Caldas.

El IDRD había explicado anteriormente que la afectación tras el concierto de U2 era un "sólo estética" y que la siembra de césped del Campincito resolvería el problema. Sin embargo, se vio que el daño fue más profundo y probablemente requería más tiempo.

Redacción Futbolred